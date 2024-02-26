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الاثنين 26 شباط 2024 ساعة 15:09

عبد اللهيان: ايران على استعداد لاستضافة اجتماع لجنة اقتصادية مشتركة مع فيتنام

عبد اللهيان: ايران على استعداد لاستضافة اجتماع لجنة اقتصادية مشتركة مع فيتنام
وعلى هامش مشاركته في الاجتماع الـ55 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف بسويسرا ، التقى امير عبد اللهيان نظيره الفيتنامي "بوي ثانه سون".

وفي هذا اللقاء، وفي الاشارة الى زيارته السابقة الى هانوي، اعتبر أمير عبد اللهيان أن خمسين عاما من العلاقات الدبلوماسية بين البلدين ذخر ثمين للبلدين، معربا عن ارتياحه للتعاون والدعم المتبادل في المحافل الدولية مؤكدا على رغبة ايران في مواصلة هذا التعاون متبادل المنفعة.

وبالإشارة الى الاتفاق السابق على مستوى رئيسي البلدين بشأن زيادة حجم التبادلات التجارية بينهما الى 2 مليار دولار، أكد وزير خارجية إيران على ضرورة تطوير التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين بما ينسجم مع التعاون السياسي والدولي والبرلماني بين البلدين.

واعتبر وجود اللجنة الاقتصادية المشتركة ولجنة المشاورات السياسية والقنصلية بين البلدين الأطر المناسبة لتعزيز التعاون وأنه من المهم جعل القطاع الخاص أكثر نشاطا في العلاقات بين البلدين معلنا عن استعداد ايران لعقد الاجتماع المقبل للجنة التعاون الاقتصادي المشترك.

و أكد انه لا يوجد أي قيود على تطوير العلاقات مع فيتنام.

وفي هذا اللقاء ايضا ، تناول امير عبد اللهيان آخر المستجدات في غزة مبيّنا مواقف ايران تجاه فلسطين من خلال الإشارة إلى الأوضاع المثيرة للقلق فيها و اعتبر السياسات الأمريكية والبريطانية في البحر الأحمر والهجوم على اليمن سببا في تأجيج الأزمة في المنطقة.

كما اكد وزير الخارجية الايراني على ان طهران بجهودها الدبلوماسية والدولية تحاول إنهاء الإبادة الجماعية والحرب في غزة ، وأشار في هذا الصدد الى اقتراح ايران عقد اجتماع استثنائي لوزراء خارجية الدول الإسلامية.

ودعا أمير عبد اللهيان نظيره الفيتنامي لزيارة إيران وهو ما رحب به نظيره الفيتنامي.
وبدوره أعرب وزير خارجية فيتنام عن ارتياحه لهذا اللقاء و للمشاورات رفيعة المستوى بين البلدين، كما رحب بالدعوة التي وجهها له وزير خارجية ايران متمنيا ان تتم في الوقت المناسب.

واكد وزير الخارجية الفيتنامي على ضرورة زيادة التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين و تسهيل وتوفير الظروف لذلك.

إضافة إلى ذلك، أعرب وزير خارجية فيتنام عن استعداد بلاده لمواصلة التشاور حول القضايا الدولية والدعم المتبادل في المحافل الدولية.

و أوضح مواقف بلاده بشأن فلسطين معربا عن قلقه إزاء الأزمة الإنسانية هناك ومؤكدا على ضرورة إنهاء الحرب وإرسال المساعدات الإنسانية بشكل فوري وايجاد الحل السياسي لهذه القضية معلنا استعداد بلاده لمواصلة المشاورات والتعاون مع إيران.

كما تطرق هذا اللقاء ايضا التعاون في مجالات الصناعة والزراعة والعلوم والتكنولوجيا وتعزيز التعاون التجاري وتنشيط القطاع الخاص بين وزيري ايران و فيتنام.

يشار الى ان امير عبد اللهيان وصل الى جنيف على رأس وفد دبلوماسي للمشاركة في أعمال الشق رفيع المستوى للدورة الـ55 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وكذا الشق رفيع المستوى لمؤتمر نزع السلاح.
 
رقم : 1118664
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