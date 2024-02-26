المقاومة تخوض اشتباكات ضارية مع الاحتلال في خان يونس

أفادت وزارة الصحة بغزة، بارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 29.782 شهيداً و70.043 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي.



كما أعلنت الوزارة أنّ الاحتلال ارتكب 10 مجازر خلال الـ 24 ساعة الماضية، ارتقى من جرّائها 90 شهيداً، وأدّت إلى إصابة 164 شخصاً.



وأفاد مصدر بأنّ طائرات الاحتلال ومدفعيته لا تزال تستهدف حي الزيتون وخان يونس، بشكل مكثف وعنيف.



وبالمقابل تواصل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، تصديها لقوات الاحتلال الإسرائيلي المتوغلة في القطاع، عبر خوضها اشتباكات ضارية معها، وتنفيذها عمليات عسكرية ضدها، وتحقيقها إصابات مؤكّدة.



وفي هذا الإطار، أعلنت قالت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، تفجير مجاهديها عبوةً بقوة من 15 جندياً إسرائيلياً، بمنزل في عبسان الكبيرة في خان يونس جنوبي قطاع غزة، مؤكدةً إيقاع أفرادها بين قتيل وجريح.



ودمّر مجاهدو القسام أيضاً دبابة إسرائيلية من نوع "ميركافا" بقذيفة "الياسين 105" في منطقة عبسان الكبيرة شرقي خان يونس.



وفي نفس المنطقة، استهدف مجاهدو القسام قوةً إسرائيلية من 4 جنود وأجهزوا عليهم من مسافة صفر.



بدورها، أعلنت سرايا القدس - الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، تمكّن مجاهديها من قنص أحد جنود الاحتلال الإسرائيلي في محور التقدم شرقي خان يونس جنوبي قطاع غزة.



كذلك، أعلنت السرايا قصف مجاهديها موقع "كيسوفيم" العسكري برشقة صاروخية.



يأتي ذلك فيما تتواصل الاشتباكات بين المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال في مختلف محاور القتال في قطاع غزة، خصوصاً في بلدة عبسان الكبيرة.



وأمس، خاضت المقاومة معارك ضارية ، ضدّ "جيش" الاحتلال في حي الزيتون أيضاً، جنوبي شرقي مدينة غزّة، الذي نسف الاحتلال عدداً من أحيائه السكنية.



وفي جنوبي حي الزيتون، وتحديداً في محيط صالة النجوم، تمكّن مجاهدو سرايا القدس من قنص جندي إسرائيلي، بينما قصفوا تجمعاً لجنود الاحتلال وآلياته في محيط مفترق "دولة"، جنوبي الحي أيضاً.



أمّا شرقي المقبرة الشرقية في جباليا، شمالي القطاع، فاستهدفت السرايا جنود الاحتلال المتمركزين في "قلبة 22"، بصاروخ "107" موجّه، موقعين إياهم بين قتيل ومصاب.



في غضون ذلك، نشر الإعلام العسكري لكتائب الشهيد عز الدين القسّام، الجناح العسكري لحركة حماس، مشاهد من التحام مجاهدي "القسّام" بآليات الاحتلال وجنوده، عند محاور مدينة خان يونس، جنوبي القطاع.



بدورها، أعلنت كتائب شهداء الأقصى تنفيذ مقاتليها 16 مهمةً خلال 24 ساعة، شملت خوض اشتباكاتٍ ضارية مع "الجيش" الإسرائيلي، واستهداف تجمّعات آلياته بقذائف "الهاون"، عند مختلف محاور القتال في القطاع.