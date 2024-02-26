وزير الصناعة الصهيوني يلتقي مع وزير سعودي في الإمارات

وجرى اللقاء على هامش مؤتمر تستضيفه الإمارات اليوم الاثنين.



وذكرت “القناة 12” العبرية أنّ الوزيرين تحدثا عن التعاون الاقتصادي بين الطرفين.



ونقلت القناة العبرية عن بركات، قوله إنّ “إسرائيل معنية بالسلام مع دول تسعى إلى السلام”، مضيفاً: “نستطيع أن نصنع التاريخ معاً”.



واشار موقع رأی الیوم انه اللقاء المصور مع وزير التجارة السعودي يعد حدثا نادرا نظرا لعدم وجود علاقات رسمية بين الجانبين، على الرغم من أن الولايات المتحدة تسعى إلى التقريب بينهما.



وفي بداية الشهر الجاري، أصدرت وزارة الخارجية السعودية، بياناً أعلنت فيه أنها أبلغت واشنطن، بأنه لن تكون هناك علاقات دبلوماسية بين الرياض والاحتلال الإسرائيلي، قبل الاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة، على حدود 67، ووقف العدوان على غزة، والانسحاب الكامل من القطاع".



وذكرت صحيفة “عكاظ” السعودية، أن بيان المملكة العربية السعودية بما تضمنه من مواقف واضحة فيما يخص التطبيع مع "إسرائيل"، يأتي لـ”يدحض كل ما سوقته واشنطن و”تل أبيب” من مزاعم لخدمة مصالحهما”.

