السفير الإيراني: الصادرات الى روسيا تتجاوز ملياري دولار عام 2023

وعن انعقاد الدورة السابعة عشرة للجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية وروسيا الاتحادية، صرح السفير الايراني لدى موسكو لإرنا بأنه من المقرر أن يعقد الاجتماع اليوم الاثنين وغدا، وسيتم عرض مقترحات هذه اللجان على اجتماع رؤساء وأعضاء اللجنة المشتركة بين البلدين يوم الأربعاء الموافق 28 شباط/فبراير الجاري.



وافاد بأن الصادرات الايرانية الى روسيا تشهد زيادة كبيرة مقارنة بالسنوات السابقة وبأنها بلغت أكثر من ملياري دولار في عام 2023 حسب التقرير الاحصائي الشفهي لمسؤولي الجمارك الروسية.



واشار جلالي ان سبب تراجع الصادرات الروسية الى ايران في عام 2023 مقارنة بالعام السابق،يعود الى أن وضع إنتاج القمح في إيران كان جيدا، لذلك استوردت ايران كمية أقل من القمح الروسي.



ضرورة موافقة برلمانات الدول الاعضاءعلى اتفاقية التجارة الحرة بشكل أسرع

ووصف سفير إيران لدى روسيا توقيع اتفاقية التجارة الحرة بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والدول الخمس الأعضاء في الاتحاد الاقتصادي الأوراسي بأنه نجاح كبير، موضحا بأن الحكومة اجرت متابعات ومفاوضات في العامين الماضيين حتى تم التوصل في كانون الاول/ديسمبر 2023 الى التوقيع على هذه الاتفاقية في سان بطرسبرغ من قبل وزير الصناعة والمناجم والتجارة الإيراني ومسؤولي الدول الأعضاء في الاتحاد الأوراسي.



واشار الى انه من المتوقع أن تتم الموافقة على هذه الاتفاقية من قبل برلمانات الدول الدول الست الأعضاء في الاتحاد الأوراسي (إيران ،روسيا، بيلاروسيا، أرمينيا، كازاخستان وقيرغيزستان) في أسرع وقت ممكن، لأن نمو التبادلات التجارية سوف يلعب دورا هاما، موضحا بأن التعريفة الجمركية لأكثر من 90% من البضائع في التجارة بين إيران والاتحاد الأوراسي ستكون صفرا مع تنفيذ هذه الاتفاقية.



وفي اشارة الى توجيهات قائد الثورة الاسلامية في سياسات المقاومة الاقتصادية، اعتبر جلالي ان تنمية الصادرات يصب في تحقيق هدف الاقتصاد الداخلي والخارجي، معربا عن امله في أنه مع تنفيذ اتفاقية التجارة الحرة مع الاتحاد الأوراسي، سيشهد تصدير المنتجات الإيرانية إلى الدول الأعضاء في هذا الاتحاد تحسنا كبيرا والذي سيكون بالتأكيد جزءا من هذا النمو في التبادلات فيما يتعلق بروسيا.



التعاون الايراني-الروسي النقدي والمصرفي

وفي اشارة الى التعاون الثنائي في المجال النقدي والمصرفي، اكد جلالي على ان هذا التعاون يهدف الى زيادة حجم التبادلات على أساس العملات الوطنية وهذا الموضوع هو نهج جدي للبلدين الذين يركزان جهودهما على استخدام العملات الوطنية (الروبل و الريال ) في عمليات التبادل الثنائية.



واضاف السفير الايراني بأن التعاون النقدي والمصرفي يتجه نحو الاتساع وتم التوصل إلى اتفاقات جيدة في الزيارة الأخيرة التي قام بها محافظ البنك المركزي الايراني الى موسكو ولقائه مع مسؤولي البنك المركزي الروسي والتي ستزيل العديد من العقبات النقدية والمصرفية مع تنفيذ هذه الاتفاقيات.



القدرات الايرانية في السوق الروسية

وبيّن جلالي اهمية السوق الروسية فمن ناحية يمكن لإيران أن تحصل على حصة جيدة من السوق الروسية بسبب بنيتها التحتية وقدراتها الجيدة للغاية، ومن ناحية اخرى من خلال مشاركة المنتجين والمصدرين الإيرانيين في المعارض المقامة في روسيا مما يتيح لهم فرصة العمل في السوق الروسية لانها سوق كبيرة جدا.



كما أشار جلالي الى الجهود المبذولة لحل مشاكل الترانزيت واللوجستيات والنقد والمصرفي والجمارك والمجال المعرفي بهدف تطوير العلاقات بين إيران وروسيا، معتبرا أنه ينبغي أيضا إنشاء تسهيلات للمصدرين الإيرانيين مثل خط ائتمان لتشجيعهم على تصدير بضائعهم الى روسيا.



وذكر بأن الوفد الروسي الذي يتكون من نحو 160 الى 170 مديرا وخبيرا من الوزارات والمنظمات الحكومية فضلا عن مؤسسات من القطاع الخاص الروسي، سيشارك في فعاليات الدورة الـ17 للجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية وروسيا الاتحادية والتي تنعقد اليوم الاثنين وغدا في طهران.



والجدير بالذكر ان اللجنة الدائمة الـ16 للتعاون الاقتصادي والتجاري بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والاتحاد الروسي في غروزني عاصمة جمهورية الشيشان الروسية والتي استضافها الجانب الروسي عام 2022.