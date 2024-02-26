البرلمان المجري يصادق على انضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي

إسلام تايمز (المجر) - أقر البرلمان المجري اليوم مشروع قانون يسمح للسويد بالانضمام إلى حلف شمال الأطلسي، مما يمهد الطريق أخيرا أمام الدولة الواقعة في شمال أوروبا للانضمام إلى التحالف العسكري الغربي مع احتدام الحرب في أوكرانيا.