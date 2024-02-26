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الاثنين 26 شباط 2024 ساعة 19:08
البرلمان المجري يصادق على انضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي
والمجر هي الدولة الأخيرة من 31 عضوا في الحلف التي تصادق على عضوية السويد بعد معارضة حزب تحالف الديمقراطيين الشبان "فيدس" الحاكم لتلك الخطوة على مدى شهور.
مصدر :
إسلام تايمز
رقم :
1118707
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