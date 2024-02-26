مخرج إسرائيلي يتلقى تهديدات بالقتل لانتقاده الإحتلال

وأشار في مشاركة عبر حسابه بموقع إكس، إلى أن القناة 11 العبرية، بثت كلمته في المهرجان، مع شريكه المخرج الفلسطيني باسل عدرا، والتي قال فيها، إنه بعد أن يعود إلى الأراضي المحتلة، سيخضع لنظام مدني، لكن باسل سيقبع تحت الحكم العسكري.



وأوضح أنه منذ لحظة بث الكلمة، وصف بأنه معاد للسامية، وأطلقت تهديدات بالقتل بحقه.



ولفت إلى أنه مصر على كل كلمة قالها في الحفل، بحق ممارسات الاحتلال.



وفاز الفيلم الوثائقي "لا أرض أخرى"، الذي أخرجه مجموعة من صانعي الأفلام الفلسطينيين بجانب مخرج إسرائيلي بجائزة أفضل وثائقي في مهرجان برلين السينمائي الدولي الرابع والسبعين (برلينالة).





ويتناول الفيلم قضية التهجير القسري للفلسطينيين من قرية مسافر يطا، إحدى قرى الضفة الغربية بسبب العنف الذي يرتكبه المستوطنون الإسرائيليون.



وكان المخرج باسل عدرا، المشارك في إخراج الفيلم، دعا السلطات الألمانية إلى تغيير سياستها تجاه الاحتلال وغزة ودعم نداءات الأمم المتحدة.