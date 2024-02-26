الرئاسة الفلسطينية: محمود عباس يقبل استقالة حكومة اشتية

واوضح بيان للرئاسة، "أن الرئيس عباس اصدر اليوم مرسوما بقبول استقالة الدكتور محمد اشتية، وتكليفه وحكومته بتسيير أعمال الحكومة مؤقتا ،إلى حين تشكيل حكومة جديدة".



وفي وقت سابق، أعلن رئيس الوزراء ال​فلسطين​ي ​محم اشتية​، "أنّه وضع استقالة الحكومة تحت تصرف الرّئيس الفلسطيني ​محمود عباس​ يوم الثّلثاء الماضي 20/2/2024، واليوم تقدّم بها خطيًّا".



وأوضح، في مستهلّ جلسة الحكومة المنعقدة في مدينة ​رام الله​، أنّ "هذا القرار يأتي في ضوء المستجدّات السّياسيّة، الأمنيّة والاقتصاديّة المتعلّقة بالعدوان على أهلنا في قطاع ​غزة​، والتّصعيد غير المسبوق في ​الضفة الغربية​، بما فيها مدينة ​القدس​".