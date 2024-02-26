روداكوف: أولويات السياسة الخارجية لروسيا الاتحادية ستظل هي ضمان الأمن القومي

ولفت روداكوف، الى أن "القوات المسلحة الروسية تحتفظ بثقة بمواقعها في الأراضي المحررة. ويستمر التقدم في بعض الأقسام المهمة من خط التماس القتالي".



وذكر أن "الجوهر الإرهابي لنظام كييف وازدواجية معايير الغرب الجماعي أديا إلى تحويل أوكرانيا إلى خلية إرهابية دولية، ونقطة انطلاق وأداة للكفاح المسلح ضد روسيا. ففي العامين الماضيين منذ بداية الصراع، خصص الغرب أكثر من 200 مليار دولار لأوكرانيا لأغراض عسكرية. وعلى سبيل المقارنة، فإن الاتحاد الأوروبي خصص أقل من 80 مليار دولار للدعم الإنساني لدول جنوب وشرق الكرة الأرضية، ولكن لمدة سبع سنوات".



وأكد أن "أولويات ال​سياسة​ الخارجية لروسيا الاتحادية ستظل هي ضمان الأمن القومي وخلق الظروف المواتية للتنمية التدريجية لبلدنا وإمكاناته البشرية. وفي الوقت نفسه، سنلتزم باستمرار بالمبادئ الأساسية للمساواة في السيادة بين الدول، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، وسيادة القانون الدولي".