أحدث العناوين :
المقداد: المقاومة على جاهزية تامة وما تقوم به هو الدفاع عن امن لبنان وسيادته وارضه
شرائح هواتف حماس تشعل جدلا في 'إسرائيل'
خفايا زيارة رئيسي الأركان والشاباك"الإسرائيلي" السرية لمصر
كاتب إسرائيلي: السنوار على حق!
مقتل 3 مدنيين في غارة جوية أوكرانية على بيلغورود الروسية
روداكوف: أولويات السياسة الخارجية لروسيا الاتحادية ستظل هي ضمان الأمن القومي
عبداللهيان : الكيان الصهيوني يشكل اقرب واوضح التهديدات بالنسبة للعالم اجمع
الرئاسة الفلسطينية: محمود عباس يقبل استقالة حكومة اشتية
الجهاد الإسلامي تدين لقاء التطبيع السعودي-الإسرائيلي
وزير الخارجية الايراني يلتقي نظيريه الأردني والکویتی في جنيف
English
Indonesia
فارسی
العربية
اردو
Azəri
27 February 2024
English
Indonesia
فارسی
العربية
اردو
Azəri
Toggle navigation
الصفحة الرئيسية
آسيا
لبنان
سوریا
فلسطین
يوم القدس
شهيد القدس
السعودیة
الیمن
البحرین
العراق
ایران
ترکیا
إفریقیا
مصر
تونس
لیبیا
المغرب
السودان
الصومال
الجزائر
موریتانیا
أوروبا
أمریکا
العالم الإسلامي
خاص لإسلام تایمز
أرشیف
أخبار
وجهة نظر
مقابلات
کاریکاتیر
تقاریر مصورة
فیدیوهات
تواصل معنا
من نحن
بحث
الصفحة الرئيسية
أوروبا
0
الاثنين 26 شباط 2024 ساعة 21:21
مقتل 3 مدنيين في غارة جوية أوكرانية على بيلغورود الروسية
وأوضح غلادكوف أن السيارة كانت تقل عمال بناء وتعرضت لهجوم على مشارف قرية بوتشايفو الحدودية.
وتتعرض بيلغورود منذ شهور لضربات عبر الحدود الأوكرانية تكرر خلالها مقتل مدنيين.
مصدر :
إسلام تايمز
رقم :
1118732
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي
البريد الإلكتروني
تعليقك
أرسل
أهم الأخبار
قلق ‘‘إسرائيل‘‘ الجديد.. أنفاق أوسع وأكثر تقدماً على الجبهة الشمالية
المُقاطعة الأكاديمية في أوجها.. العالم يعاقب الکیان الإسرائيلي
26 شباط 2024
تشكيل "تحالف الردع" في البحر الأحمر... صراع أوروبا المتهور ضد "أنصار الله"
26 شباط 2024
السنوار يكمل طوفان الأقصى.. اسم مرعب للكيان
26 شباط 2024
آل سعود وتوسع قمع الشیعة حتی المستطیل الأخضر
26 شباط 2024
رئيسي: الجمهورية الاسلامية هي الدولة الاكثر استقلالية في العالم
26 شباط 2024
كيف سيتعامل السيسي مع انخفاض إيرادات قناة السويس في ظل اقتصاد متزلزل
24 شباط 2024
العدوان على غزة بيومه الـ141والاحتلال لايزال يسفك دماء المدنيين الابرياء
24 شباط 2024
اقتحامات واعتداءات للاحتلال على المنازل في الضفة.. والمقاومون يتصدون
24 شباط 2024
لولا دا سيلفا: "إسرائيل" تقتل النساء والأطفال في غزة.. هذه إبادة
24 شباط 2024
24 شهيدا في مجزرة إسرائيلية جديدة في دير البلح
24 شباط 2024
إيران تنفي المزاعم الغربية بشأن بيعها صواريخ باليستية لروسيا
24 شباط 2024
مجزرة جديدة وسط قطاع غزة تُخلف 40 شهيدا و100 جريح
23 شباط 2024
أحدث العناوين
المقداد: المقاومة على جاهزية تامة وما تقوم به هو الدفاع عن امن لبنان وسيادته وارضه
شرائح هواتف حماس تشعل جدلا في 'إسرائيل'
خفايا زيارة رئيسي الأركان والشاباك"الإسرائيلي" السرية لمصر
كاتب إسرائيلي: السنوار على حق!
مقتل 3 مدنيين في غارة جوية أوكرانية على بيلغورود الروسية
روداكوف: أولويات السياسة الخارجية لروسيا الاتحادية ستظل هي ضمان الأمن القومي
عبداللهيان : الكيان الصهيوني يشكل اقرب واوضح التهديدات بالنسبة للعالم اجمع
الرئاسة الفلسطينية: محمود عباس يقبل استقالة حكومة اشتية
الجهاد الإسلامي تدين لقاء التطبيع السعودي-الإسرائيلي
وزير الخارجية الايراني يلتقي نظيريه الأردني والکویتی في جنيف
مخرج إسرائيلي يتلقى تهديدات بالقتل لانتقاده الإحتلال
عبداللهيان: اصرار الكيان الإسرائيلي على استمرار الحرب لن يأتي بأي نتيجة
البرلمان المجري يصادق على انضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي
رايتس ووتش:"إسرائيل"لم تلتزم بأمر محكمة العدل بخصوص المساعدات لغزة
الخارجية الأرمينية: محادثات سلام مع اذربيجان في ألمانيا اعتبارا من الأربعاء
"البنتاغون" أكد وفاة الجندي الأميركي الذي أحرق نفسه أمام السفارة الإسرائيلية بواشنطن
هيئة الاسرى: عيادة سجن الدامون تعتمد شرب الماء علاج الأسيرات المريضات
أمير قطر الشيخ تميم بن حمد يلتقي إسماعيل هنية.. ناقشا جهود التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة
الجامعة العربية وتركيا تطالبان “العدل الدولية” بتأكيد عدم شرعية الاحتلال: عقبة حقيقية أمام السلام بالمنطقة
فضل الله: نار المقاومة حارقة والعدوان الإسرائيلي على بعلبك أو أي منطقة أخرى لن يبقى دون رد
الأكثر قراءة
رويترز: إيران زوّدت روسيا بمئات الصواريخ الباليستية، وسيكون هناك المزيد في الأسابيع المقبلة
النائب رعد: العدو لا يُريد أن يوقف العدوان ونحن نواجه ببئسنا وبصلابتنا وما النّصر إلّا صبر ساعة
وينسلاند يحذر من عملية عسكرية برفح ويصف وضع غزة بالكارثي
نيويورك تايمز:'اسرائيل' غير قادرة علی تدمير قدرة حماس
"حزب الله": استهدفنا ثكنتي كيلع ويوآف بعشرات صواريخ الكاتيوشا رداً على اعتداءات الإسرائيلية في كفررمان
الشيخ قاسم: وجودنا في المواجهة هو الذي يردع العدو ودبلوماسية الغرب تريد تعطيل قوَّتنا
تظاهرة بالآلاف في سان فرنسيسكو للمطالبة بإيقاف الحرب على قطاع غزة
مصير اتفاق كامب ديفيد للسلام في ظل تصاعد التوتر بين مصر و"إسرائيل"
مناصرو فلسطين لهيلاري كلينتون: أنتِ مجرمة حرب ومنافقة
بوتين يُعلّق على تصريحات بايدن البذيئة بحقه.. فماذا قال؟
أول تعليق علني من 'ولي عهد بريطانيا' على العدوان في غزة
قائد الثورة الاسلامية: العالم الاسلامي سيشهد زوال الغدة السرطانية الصهيونية
اوروبا تحذر: الهجوم على رفح سيكون كارثيا لـ'1.5' مليون لاجئ
جرائم اغتصاب و إعدام النساء ..دليل إضافي على جريمة الإبادة و التطهير العرقي في غزة
بعثة لبنان بالأمم المتحدة: إسرائيل تبحث عن ذريعة لشن عدوان على بلادنا وعلى مجلس الأمن إلزامها بوقف اعتداءاتها
باقري كني يجري محادثات مع نظيره التركمانستاني
سفير فرنسا التقى بوحبيب: نعمل على خفض نسبة التوتر في الجنوب ونتحدث مع الجميع
ايران لم تقم بأي نشاط يتعارض مع القرارات الاممية كبيع او ارسال السلاح الى اليمن
الشيخ نعيم قاسم يكشف عن مكالمة بين بايدن ونتنياهو بخصوص لبنان
صاروخ من لبنان يخرج أحد أهم المصانع في كيان الاحتلال عن الخدمة!
الأخبار الساخنة
سلام يتوجه إلى القاهرة للمشاركة باجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي للجامعة العربية الخميس
أخطأنا بجبهة الشمال ولن ننتصر على حماس.. اعتراف إسرائيليّ علام يدل؟
البیان رقم 4 لحرس الثورة: دمرنا مقرات الموساد والإرهابيين بـ 24 صاروخا
من هو السيد رضي الموسوي وعلاقته بالحاج قاسم؟
الرصاص ‘‘الإسرائيليّ‘‘ ومطاردة الصحفيين
إخترنا لکم
قلق ‘‘إسرائيل‘‘ الجديد.. أنفاق أوسع وأكثر تقدماً على الجبهة الشمالية
المُقاطعة الأكاديمية في أوجها.. العالم يعاقب الکیان الإسرائيلي
تشكيل "تحالف الردع" في البحر الأحمر... صراع أوروبا المتهور ضد "أنصار الله"
آل سعود وتوسع قمع الشیعة حتی المستطیل الأخضر