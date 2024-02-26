مقتل 3 مدنيين في غارة جوية أوكرانية على بيلغورود الروسية

إسلام تايمز (أوروبا) - أعلن حاكم منطقة بيلغورود الروسية فياتشيسلاف غلادكوف إن ثلاثة مدنيين قتلوا وأصيب ثلاثة آخرون اليوم الاثنين في هجوم بطائرة مسيرة أوكرانية على سيارة في المنطقة الروسية المتاخمة لأوكرانيا.