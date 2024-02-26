المقداد: المقاومة على جاهزية تامة وما تقوم به هو الدفاع عن امن لبنان وسيادته وارضه

ولفت المقداد، خلال لقاء سياسي نظمه فرع العلاقات العامة في "حزب الله" في قطاع بريتال حضره فعاليات اجتماعية، الى أننا "نحن امام عدو لا يأبه للقوانين الدولية ولا لشرعة حقوق الانسان وهذا العدو لا يرتدع الا بلغة السلاح والقوة"، معتبراً أن "صمود المقاومة في غزة والحاقها الهزيمة بالجيش الصهيوني اعطى الامل لمختلف شعوب العالم التي تشعر بالظلم والاستبداد ان خيار المقاومة هو الخيار الوحيد الذي يعيد الحقوق ويرفع الظلم".



وأكد على أن "تهديدات العدو الصهيوني لن تخيفنا ولا تردعنا والمقاومة في لبنان مصممة على القيام بمسؤولياتها في الدفاع عن لبنان ونصرة للشعب الفلسطيني وللمقاومة في غزة"، مضيفاً "الدعم الاميركي المطلق سياسيا وامنيا وعسكريا العدو الصهيوني دليل واضح على ان حرب الابادة التي يمارسها هذا العدو بحق الشعب الفلسطيني هي رغبة اميركية وهدف امريكي بالدرجة الاولى لانهاء القضية الفلسطينية والغاء حق الشعب الفلسطيني في اقامة دولة فلسطينية مستقلة".