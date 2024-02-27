في اليوم 144 للعدوان.. 3 شهداء و3 جرحى برصاص الاحتلال في طوباس ومخيم الفارعة

ونقلت "وكالة الانباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)"، عن مصادر في الهلال الأحمر قولها، باستشهاد الشاب أحمد دراغمة من طوباس، وأسامة جبر الزلط، ومحمد سميح بيادسة، من مخيم الفارعة، الى جانب اصابة ثلاثة آخرين بعد إصابتهم برصاص الاحتلال في المخيم.



وكانت قوات الاحتلال اقتحمت في وقت سابق الليلة، مخيم الفارعة برفقة عدة جرافات، ونشرت قناصتها في أكثر من مكان، وسط اشتباكات وانفجارات سمعت بالمخيم، أدت إلى ارتقاء الشابين الزلط، وبيادسة.



وبحسب المصادر، نفذت قوات الاحتلال عمليات تخريب وتدمير للبنية التحتية في أحياء المخيم، بالتزامن مع اقتحام العديد من منازل المواطنين وتفتيشها والاعتداء على قاطنيها.



وفي وقت لاحق اقتحمت قوة من الاحتلال مدينة طوباس، اندلع على إثر ذلك اشتباكات في المدينة، أدت إلى ارتقاء الشاب دراغمة بعد إصابته الحرجة برصاص الاحتلال.



وقالت مصادر في الهلال الأحمر، إن الاحتلال أعاق عمل طواقمه في مخيم الفارعة، ومنعه من نقل جثمان الشهيد أسامة إلى المستشفى.



وحسب " المركز الفلسطيني للإعلام"، شنت طائرات الاحتلال عدة غارات على دير البلح وسط قطاع غزة، فيما شنت ثلاث غارات على حي الدرج والزيتون والصبرة بمدينة غزة.



واستهدفت زوارق الاحتلال الحربية المناطق الساحلية من جنوب قطاع غزة، فيما قصفت مدفعية الاحتلال المناطق الشرقية لمدينة دير البلح وسط قطاع غزة.