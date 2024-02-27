مادورو: "إسرائيل" تقوم بتجويع الفلسطينيين كي يغادروا أرضهم

وفي برنامجه الأسبوعي، أكد أنّ "إسرائيل" تقوم بتجويع الفلسطينيين لجعلهم يرغبون بالهجرة والرحيل عن أرضهم.



وفي الشأن الفنزويلي، قال مادورو إنّ "هناك عودة للحملات الكاذبة والحرب القذرة". مؤكداً أنّ "الإمبريالية واليمين المتطرف يعملان على تشويه صورة فنزويلا نظراً لاستحالة فوزهما في الانتخابات".



وتوجّه إلى الولايات المتحدة قائلاً: "ارفعوا جميع العقوبات المفروضة على الاقتصاد والمجتمع الفنزويلي، وسوف ترون أنه في غضون عام على أبعد تقدير، سيعود جميع المهاجرين إلى فنزويلا للاستثمار"، داعياً المهاجرين إلى العودة إلى البلاد.



وفي سياق آخر، أعرب عن أمله في زيارة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان لبلاده، لمواصلة التعاون بين البلدين.



وبشأن العلاقة بين بلاده وسوريا، قال مادورو إن التحالف الاستراتيجي بين البلدين ساهم في انتعاش صناعة اليوكا الفنزويلية. ( إحدى المزروعات الأساسية في البلاد الاستوائية).



وأشار إلى أنّ الطاقة الإنتاجية تبلغ 60 طناً من اليوكا يومياً كمادة أولية لإنتاج 15 طناً من النشا لاستخدامها في الصناعات الغذائية والنفطية والنسيجية وغيرها".