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الثلاثاء 27 شباط 2024 ساعة 08:24

قوات صومالية تشارك في مناورة عسكرية متعددة الجنسيات في كينيا

قوات صومالية تشارك في مناورة عسكرية متعددة الجنسيات في كينيا
ووفقاً للتلفزيون الوطني الصومالي، طارت وحدة "دنب" الخاصة التابعة للجيش الوطني الصومالي إلى كينيا من مطار آدم عبد الله الدولي في مقديشو.

وسيكون الجنود الصوماليون جزءاً من جنود النخبة القادمين من ثلاث قارات للمشاركة في مناورة تنظمها الولايات المتحدة وشركاؤها الأفارقة، تعد أكبر مناورة للقيادة الأميركية في أفريقيا.

وكشف بيان صادر عن الحكومة الأميركية أن "التدريبات هذا العام، بقيادة فرقة العمل التابعة للجيش الأميركي لجنوب أوروبا وأفريقيا، التي تستضيفها كينيا، ستجمع 1000 فرد ووحدة من 23 دولة".

وسيشارك جنود قوة النخبة الصومالية المدربة تدريباً عالياً من قبل الولايات المتحدة في الحدث، الذي من المتوقع أن يستمر في الفترة ما بين 26 فبراير/ شباط و7 مارس/ آذار.

وتأتي مشاركة القوات الصومالية في المناورة في وقت يتصاعد الخلاف بين الصومال وأثيوبيا على خلفية الاتفاق الموقع بين أديس أبابا "وأرض الصومال" لاستخدام ميناء بربرة على البحر الأحمر.
رقم : 1118811
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