حزب الله: استهداف تجمع للقوات الصهیونیة ومعدات تجسسية بالأسلحة المناسبة

كما وأضاف الحزب في بيان أن مقاتليه استهدفوا مجموعة تجسسية إسرائيلية في موقع العباد بالأسلحة المناسبة. ‌



وسبق أن أعلن حزب الله الاثنين ‌أنه استهدف مقر قيادة ‏فرقة الجولان الإسرائيلية في نفح بستين صاروخا من طراز "كاتيوشا"، وموقع الرادار في ‏مزارع شبعا اللبنانية بالصواريخ.



وتأتي هذه الاستهدافات بحسب البيان ردا على الاعتداءات الصهيونية على الأراضي اللبنانية، ودعما للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة ‌‌‌.



وتشن "إسرائيل" غارات بشكل مستمر في القرى الحدودية جنوب لبنان، وتستهدف بين حين وآخر، عناصر لحزب الله في عمق الجنوب اللبناني وصولا إلى صيدا.



وكان وزير حرب الاحتلال يوآف غالانت أعلن أمس الأحد، أن "إسرائيل" ستزيد من ضرباتها على حزب الله، بمعزل عن الهدنة المحتملة في غزة.