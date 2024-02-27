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الثلاثاء 27 شباط 2024 ساعة 09:17

ولي العهد السعودي يستقبل رئيس مجلس الدوما الروسي في الرياض

ولي العهد السعودي يستقبل رئيس مجلس الدوما الروسي في الرياض
وجرى خلال الاستقبال استعراض علاقات الصداقة بين السعودية وروسيا وآفاق التعاون البرلماني، بالإضافة إلى بحث المسائل ذات الاهتمام المشترك.

كما نقل رئيس مجلس "الدوما" الروسي فياتشيسلاف فولودين التحيات الحارة والتمنيات الطيبة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

ويجري وفد "الدوما" برئاسة فولودين زيارة رسمية إلى السعودية، تعتبر الأولى من نوعها لرئيس مجلس الدوما إلى السعودية.

وعقد فولودين ورئيس مجلس الشورى السعودي عبد الله آل الشيخ، في وقت سابق اجتماعا، بحثا خلاله قضايا تعزيز التعاون البرلماني بين البلدين، فيما دعا فولودين البرلمانيين السعوديين لزيارة روسيا العام الجاري.

وتشهد العلاقات بين روسيا والسعودية تطورا ملحوظا على جميع المستويات، حيث زار وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، روسيا، في مارس 2023، والتقى بوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف. وفي مايو، زار وزير الداخلية الروسي فلاديمير كولوكولتسيف السعودية.

كما التقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الرياض شهر ديسمبر الماضي، مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، مؤكدا تطور العلاقات الودية بين موسكو والرياض، فيما أوضح بن سلمان أن التعاون بين السعودية وروسيا يساعد على ضمان الأمن في الشرق الأوسط.
مصدر : وكالات
رقم : 1118824
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