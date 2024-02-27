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الثلاثاء 27 شباط 2024 ساعة 09:22

العفو الدولية: كيان الاحتلال يتحدى حكم ‘‘لاهاي‘‘ لمنع الإبادة الجماعية

العفو الدولية: كيان الاحتلال يتحدى حكم ‘‘لاهاي‘‘ لمنع الإبادة الجماعية
وقالت في بيان: "بعد شهر من حكم محكمة العدل الدولية، فشلت "إسرائيل" في ضمان وصول ما يكفي من السلع والخدمات المنقذة للحياة إلى سكان غزة المعرضين لخطر الإبادة الجماعية والذين هم على حافة المجاعة".

وأضافت العفو الدولية أن الكيان المحتل فشل في اتخاذ الحد الأدنى من التدابير المؤقتة لحماية الفلسطينيين.

وكانت منظمة العفو الدولية قد قالت في وقت سابق، أنه "يتعين على كيان الاحتلال إنهاء احتلاله لفلسطين لوقف تأجيج نظام الأبارتهايد والانتهاكات الممنهجة لحقوق الإنسان".

وقالت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية أنياس كالامار، مع بدء جلسات الاستماع العلنية في محكمة العدل الدولية للنظر في العواقب القانونية للاحتلال الإسرائيلي، إنه يجب على العالم أن يدرك أن إنهاء الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني هو شرط مسبق لوقف انتهاكات حقوق الإنسان المتكررة في كيان "إسرائيل" وفي عموم الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأشارت المنظمة الى أنه منذ 56 عامًا، يعيش الفلسطينيون في الأراضي الفلسطينية المحتلة محاصرين ومقموعين تحت وطأة الاحتلال الإسرائيلي الوحشي، ويتعرضون للتمييز الممنهج.

وشددت على أنَّ الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين "هو أطول احتلال عسكري وأحد أكثر الاحتلالات العسكرية فتكًا في العالم. على مدى عقود، اتسم هذا الاحتلال بانتهاكات ممنهجة وواسعة النطاق لحقوق الفلسطينيين. كما مكّن هذا الاحتلال نظام الأبارتهايد الإسرائيلي المفروض على الفلسطينيين ورسّخه."
مصدر : وكالات
رقم : 1118825
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