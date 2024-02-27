الصفحة الرئيسية
0
الثلاثاء 27 شباط 2024 ساعة 11:13

سفير ‘‘اسرائيل‘‘ في الأمم المتحدة يُهاجم روسيا لتعزيز علاقاتها مع حماس وصنعاء

سفير ‘‘اسرائيل‘‘ في الأمم المتحدة يُهاجم روسيا لتعزيز علاقاتها مع حماس وصنعاء
هاجم سفير "إسرائيل" في الأمم المتحدة، غلعاد إردان، روسيا، لتقرّبها من حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، ودول محور المقاومة. 

وقال السفير الإسرائيلي، في جلسة خاصة أمس في الأمم المتحدة، بمناسبة مرور عامين على الحرب في أوكرانيا، إنّ "روسيا تستضيف هذا الأسبوع وفداً لحماس"، مشيراً إلى أنّ  "موسكو هي من بين الأماكن الوحيدة التي تُستقبل فيها حماس واليمنيون على بساطٍ أحمر". 

وأضاف: "في الوقت الذي نجتمع فيه هنا ونجهد بالكلام، يُنسج حلف، يبقي المجتمع الدولي عاجزاً أمامه، ألا وهو المحور الذي يربط بين إيران، وسوريا، سويةً مع كوريا الشمالية وفنزويلا". 

كما رأى أنّ هذا المحور "يتعمّق"، وأنّ "روسيا تعزّز علاقاتها معهم، في الوقت الذي يبقى فيه العالم في الجانب الآخر منقسماً". 

وكانت روسيا، قد دعت الأسبوع الماضي، قادة حماس والجهاد الإسلامي وفتح وتنظيمات أخرى، لمحادثات في موسكو يوم 29 شباط/فبراير الحالي بشأن الحرب في غزّة.

وسعت موسكو جاهدةً في السنوات الأخيرة، للحفاظ على علاقات جيدة مع جميع الأطراف الفاعلة في فلسطين المحتلة، فيما توترت علاقاتها مؤخراً مع "إسرائيل"، بسبب الحرب التي تخوضها في غزّة، ورفضها المعلن إقامة دولة فلسطينية.

وفيما يخصّ اليمن، أجرت روسيا أيضاً مفاوضات مع حركة أنصار الله اليمنية في موسكو، حيث جرى عرض أوضاع المنطقة، خصوصاً ما يجري في قطاع غزّة من جرائم إبادة جماعية مدانة ومرفوضة، وضرورة تكثيف الجهود الدولية للضغط على الولايات المتحدة و"إسرائيل" لوقفها.

كما عقدت موسكو جلسة طارئة في مجلس الأمن الدولي لمناقشة العدوان الأميركي - البريطاني على اليمن، في كانون الثاني/يناير الفائت، فيما  دان الكرملين تلك الضربات.
مصدر : وكالات
رقم : 1118849
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
رئيسي: علينا استخدام جميع الطاقات لضمان حقوق الشعب الفلسطيني
رئيسي: علينا استخدام جميع الطاقات لضمان حقوق الشعب الفلسطيني
عبداللهيان: تقاعس مجلس الأمن حيال الإبادة الجماعية في غزة كارثة القرن الدبلوماسية
عبداللهيان: تقاعس مجلس الأمن حيال الإبادة الجماعية في غزة كارثة القرن الدبلوماسية
27 شباط 2024
في اليوم 144 للعدوان.. 3 شهداء و3 جرحى برصاص الاحتلال في طوباس ومخيم الفارعة
في اليوم 144 للعدوان.. 3 شهداء و3 جرحى برصاص الاحتلال في طوباس ومخيم الفارعة
27 شباط 2024
هل يقع صندوق الثروة السيادية السعودي في فجوة مالية في الطريق إلى رؤية 2030؟
هل يقع صندوق الثروة السيادية السعودي في فجوة مالية في الطريق إلى رؤية 2030؟
27 شباط 2024
قلق "إسرائيل" الجديد.. أنفاق أوسع وأكثر تقدماً على الجبهة الشمالية
قلق "إسرائيل" الجديد.. أنفاق أوسع وأكثر تقدماً على الجبهة الشمالية
27 شباط 2024
دعوات لحصار الكنيست.. هل انتهى عهد نتنياهو؟
دعوات لحصار الكنيست.. هل انتهى عهد نتنياهو؟
27 شباط 2024
قلق ‘‘إسرائيل‘‘ الجديد.. أنفاق أوسع وأكثر تقدماً على الجبهة الشمالية
قلق ‘‘إسرائيل‘‘ الجديد.. أنفاق أوسع وأكثر تقدماً على الجبهة الشمالية
26 شباط 2024
المُقاطعة الأكاديمية في أوجها.. العالم يعاقب الکیان الإسرائيلي
المُقاطعة الأكاديمية في أوجها.. العالم يعاقب الکیان الإسرائيلي
26 شباط 2024
تشكيل "تحالف الردع" في البحر الأحمر... صراع أوروبا المتهور ضد "أنصار الله"
تشكيل "تحالف الردع" في البحر الأحمر... صراع أوروبا المتهور ضد "أنصار الله"
26 شباط 2024
السنوار يكمل طوفان الأقصى.. اسم مرعب للكيان
السنوار يكمل طوفان الأقصى.. اسم مرعب للكيان
26 شباط 2024
آل سعود وتوسع قمع الشیعة حتی المستطیل الأخضر
آل سعود وتوسع قمع الشیعة حتی المستطیل الأخضر
26 شباط 2024
رئيسي: الجمهورية الاسلامية هي الدولة الاكثر استقلالية في العالم
رئيسي: الجمهورية الاسلامية هي الدولة الاكثر استقلالية في العالم
26 شباط 2024
كيف سيتعامل السيسي مع انخفاض إيرادات قناة السويس في ظل اقتصاد متزلزل
كيف سيتعامل السيسي مع انخفاض إيرادات قناة السويس في ظل اقتصاد متزلزل
24 شباط 2024

أحدث العناوين

إخترنا لکم
هل يقع صندوق الثروة السيادية السعودي في فجوة مالية في الطريق إلى رؤية 2030؟
قلق "إسرائيل" الجديد.. أنفاق أوسع وأكثر تقدماً على الجبهة الشمالية
قلق ‘‘إسرائيل‘‘ الجديد.. أنفاق أوسع وأكثر تقدماً على الجبهة الشمالية
المُقاطعة الأكاديمية في أوجها.. العالم يعاقب الکیان الإسرائيلي