سفير ‘‘اسرائيل‘‘ في الأمم المتحدة يُهاجم روسيا لتعزيز علاقاتها مع حماس وصنعاء

هاجم سفير "إسرائيل" في الأمم المتحدة، غلعاد إردان، روسيا، لتقرّبها من حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، ودول محور المقاومة.



وقال السفير الإسرائيلي، في جلسة خاصة أمس في الأمم المتحدة، بمناسبة مرور عامين على الحرب في أوكرانيا، إنّ "روسيا تستضيف هذا الأسبوع وفداً لحماس"، مشيراً إلى أنّ "موسكو هي من بين الأماكن الوحيدة التي تُستقبل فيها حماس واليمنيون على بساطٍ أحمر".



وأضاف: "في الوقت الذي نجتمع فيه هنا ونجهد بالكلام، يُنسج حلف، يبقي المجتمع الدولي عاجزاً أمامه، ألا وهو المحور الذي يربط بين إيران، وسوريا، سويةً مع كوريا الشمالية وفنزويلا".



كما رأى أنّ هذا المحور "يتعمّق"، وأنّ "روسيا تعزّز علاقاتها معهم، في الوقت الذي يبقى فيه العالم في الجانب الآخر منقسماً".



وكانت روسيا، قد دعت الأسبوع الماضي، قادة حماس والجهاد الإسلامي وفتح وتنظيمات أخرى، لمحادثات في موسكو يوم 29 شباط/فبراير الحالي بشأن الحرب في غزّة.



وسعت موسكو جاهدةً في السنوات الأخيرة، للحفاظ على علاقات جيدة مع جميع الأطراف الفاعلة في فلسطين المحتلة، فيما توترت علاقاتها مؤخراً مع "إسرائيل"، بسبب الحرب التي تخوضها في غزّة، ورفضها المعلن إقامة دولة فلسطينية.



وفيما يخصّ اليمن، أجرت روسيا أيضاً مفاوضات مع حركة أنصار الله اليمنية في موسكو، حيث جرى عرض أوضاع المنطقة، خصوصاً ما يجري في قطاع غزّة من جرائم إبادة جماعية مدانة ومرفوضة، وضرورة تكثيف الجهود الدولية للضغط على الولايات المتحدة و"إسرائيل" لوقفها.



كما عقدت موسكو جلسة طارئة في مجلس الأمن الدولي لمناقشة العدوان الأميركي - البريطاني على اليمن، في كانون الثاني/يناير الفائت، فيما دان الكرملين تلك الضربات.