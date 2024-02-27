عشرات المستوطنين المحتلين يقتحمون المسجد الأقصى

ونقلت "وكالة الانباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)"، عن مصادر محلية قولها، بأن عشرات المستعمرين اقتحموا الأقصى، من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوسا تلمودية.