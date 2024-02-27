موسكو ترد على تصريحات ماكرون بشأن إرسال قوات لأوكرانيا

وأضاف بيسكوف - خلال مؤتمر صحفي، أنه "بشكل عام، ربما تكون حقيقة مناقشة إمكانية إرسال وحدات معينة إلى أوكرانيا من دول الناتو، بالطبع، عنصرًا جديدًا مهمًا للغاية، ولقد أخذنا جميع التصريحات في الاعتبار، ونعرف جيدا موقف السيد ماكرون فيما يتعلق بضرورة إلحاق هزيمة استراتيجية بروسيا".



وأشار إلى أن عددًا من الدول المشاركة في اجتماع باريس تحافظ على "تقييم رصين إلى حد ما للمخاطر المحتملة لمثل هذا العمل والخطر المحتمل للتورط المباشر في صراع ساخن".



وأكد بيسكوف أن "هذا بالطبع ليس في مصلحة هذه الدول على الإطلاق. يجب أن يدركوا ذلك".



وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية سكان إقليم دونباس، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف.



وجاء ذلك بعد أن صرح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الثلاثاء، خلال مؤتمر صحافي عقب مؤتمر "دعم أوكرانيا" في العاصمة الفرنسية باريس، بأن "القادة الأوروبيين ناقشوا إمكانية إرسال قوات عسكرية إلى أوكرانيا"، مؤكدا أنه لم يتم التوصل إلى توافق بعد.



وقال ماكرون: "إن حلفاء أوكرانيا سيشكلون تحالفا لتسليم صواريخ متوسطة وطويلة المدى إلى أوكرانيا، ضمن الجهود الهادفة لتوجيه "ضربات في العمق" بروسيا.



وتابع "نحن مقتنعون بأن هزيمة روسيا ضرورية للأمن والاستقرار في أوروبا"، معتبرا أن روسيا تبدي "موقفا أكثر عدوانية ليس فقط في أوكرانيا بل بشكل عام".

