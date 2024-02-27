الصفحة الرئيسية
0
الثلاثاء 27 شباط 2024 ساعة 16:13

موسكو ترد على تصريحات ماكرون بشأن إرسال قوات لأوكرانيا

موسكو ترد على تصريحات ماكرون بشأن إرسال قوات لأوكرانيا
وأضاف بيسكوف - خلال مؤتمر صحفي، أنه "بشكل عام، ربما تكون حقيقة مناقشة إمكانية إرسال وحدات معينة إلى أوكرانيا من دول الناتو، بالطبع، عنصرًا جديدًا مهمًا للغاية، ولقد أخذنا جميع التصريحات في الاعتبار، ونعرف جيدا موقف السيد ماكرون فيما يتعلق بضرورة إلحاق هزيمة استراتيجية بروسيا".

وأشار إلى أن عددًا من الدول المشاركة في اجتماع باريس تحافظ على "تقييم رصين إلى حد ما للمخاطر المحتملة لمثل هذا العمل والخطر المحتمل للتورط المباشر في صراع ساخن".

وأكد بيسكوف أن "هذا بالطبع ليس في مصلحة هذه الدول على الإطلاق. يجب أن يدركوا ذلك".

وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية سكان إقليم دونباس، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف.

وجاء ذلك بعد أن صرح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الثلاثاء، خلال مؤتمر صحافي عقب مؤتمر "دعم أوكرانيا" في العاصمة الفرنسية باريس، بأن "القادة الأوروبيين ناقشوا إمكانية إرسال قوات عسكرية إلى أوكرانيا"، مؤكدا أنه لم يتم التوصل إلى توافق بعد.

وقال ماكرون: "إن حلفاء أوكرانيا سيشكلون تحالفا لتسليم صواريخ متوسطة وطويلة المدى إلى أوكرانيا، ضمن الجهود الهادفة لتوجيه "ضربات في العمق" بروسيا.

وتابع "نحن مقتنعون بأن هزيمة روسيا ضرورية للأمن والاستقرار في أوروبا"، معتبرا أن روسيا تبدي "موقفا أكثر عدوانية ليس فقط في أوكرانيا بل بشكل عام".
 
رقم : 1118904
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
رئيسي: علينا استخدام جميع الطاقات لضمان حقوق الشعب الفلسطيني
رئيسي: علينا استخدام جميع الطاقات لضمان حقوق الشعب الفلسطيني
عبداللهيان: تقاعس مجلس الأمن حيال الإبادة الجماعية في غزة كارثة القرن الدبلوماسية
عبداللهيان: تقاعس مجلس الأمن حيال الإبادة الجماعية في غزة كارثة القرن الدبلوماسية
27 شباط 2024
في اليوم 144 للعدوان.. 3 شهداء و3 جرحى برصاص الاحتلال في طوباس ومخيم الفارعة
في اليوم 144 للعدوان.. 3 شهداء و3 جرحى برصاص الاحتلال في طوباس ومخيم الفارعة
27 شباط 2024
هل يقع صندوق الثروة السيادية السعودي في فجوة مالية في الطريق إلى رؤية 2030؟
هل يقع صندوق الثروة السيادية السعودي في فجوة مالية في الطريق إلى رؤية 2030؟
27 شباط 2024
قلق "إسرائيل" الجديد.. أنفاق أوسع وأكثر تقدماً على الجبهة الشمالية
قلق "إسرائيل" الجديد.. أنفاق أوسع وأكثر تقدماً على الجبهة الشمالية
27 شباط 2024
دعوات لحصار الكنيست.. هل انتهى عهد نتنياهو؟
دعوات لحصار الكنيست.. هل انتهى عهد نتنياهو؟
27 شباط 2024
قلق ‘‘إسرائيل‘‘ الجديد.. أنفاق أوسع وأكثر تقدماً على الجبهة الشمالية
قلق ‘‘إسرائيل‘‘ الجديد.. أنفاق أوسع وأكثر تقدماً على الجبهة الشمالية
26 شباط 2024
المُقاطعة الأكاديمية في أوجها.. العالم يعاقب الکیان الإسرائيلي
المُقاطعة الأكاديمية في أوجها.. العالم يعاقب الکیان الإسرائيلي
26 شباط 2024
تشكيل "تحالف الردع" في البحر الأحمر... صراع أوروبا المتهور ضد "أنصار الله"
تشكيل "تحالف الردع" في البحر الأحمر... صراع أوروبا المتهور ضد "أنصار الله"
26 شباط 2024
السنوار يكمل طوفان الأقصى.. اسم مرعب للكيان
السنوار يكمل طوفان الأقصى.. اسم مرعب للكيان
26 شباط 2024
آل سعود وتوسع قمع الشیعة حتی المستطیل الأخضر
آل سعود وتوسع قمع الشیعة حتی المستطیل الأخضر
26 شباط 2024
رئيسي: الجمهورية الاسلامية هي الدولة الاكثر استقلالية في العالم
رئيسي: الجمهورية الاسلامية هي الدولة الاكثر استقلالية في العالم
26 شباط 2024
كيف سيتعامل السيسي مع انخفاض إيرادات قناة السويس في ظل اقتصاد متزلزل
كيف سيتعامل السيسي مع انخفاض إيرادات قناة السويس في ظل اقتصاد متزلزل
24 شباط 2024

أحدث العناوين

إخترنا لکم
هل يقع صندوق الثروة السيادية السعودي في فجوة مالية في الطريق إلى رؤية 2030؟
قلق "إسرائيل" الجديد.. أنفاق أوسع وأكثر تقدماً على الجبهة الشمالية
قلق ‘‘إسرائيل‘‘ الجديد.. أنفاق أوسع وأكثر تقدماً على الجبهة الشمالية
المُقاطعة الأكاديمية في أوجها.. العالم يعاقب الکیان الإسرائيلي