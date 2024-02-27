أحدث العناوين :
مصدران لرويترز: حزب الله سيوقف إطلاق النار إذا وافقت حماس على هدنة في غزة
أنصار الله: قد نوقف هجماتنا في البحر الاحمر إذا توقف "العدوان" الإسرائيلي على غزة
الانتخابات في ايران .. حق الشعب في تقرير المصير
تكريماً للطيار الأمريكي الذي أحرق نفسه من أجل غزة.. نشطاء يحتجون أمام سفارة إسرائيل بواشنطن
الرئيس الأوكراني وصل السعودية في زيارة عمل: سنبحث إطار صيغة السلام في اوكرانيا
تعطل كابلات الإنترنت بمناطق هجمات أنصار الله في البحر الأحمر.. بلومبرغ: إصلاحها محفوف بالمخاطر
شركة مغربية تتعرض لحملة مقاطعة بسبب إسرائيل.. اضطرت لإصدار بيان، وهذا ما تعهدت به
المقاومة الاسلامية اللبنانية تواصل استهدافها لمواقع العدو الصهيوني إسناداً لغزة
مسؤولون إسرائيليون: لا نعرف ما هو أساس تفاؤل بايدن بقرب وقف إطلاق النار في غزة
"رويترز": حماس تلقت مسودة مقترح بشأن الهدنة يتضمن وقفاً لجميع العمليات العسكرية لمدة 40 يوماً
English
Indonesia
فارسی
العربية
اردو
Azəri
27 February 2024
English
Indonesia
فارسی
العربية
اردو
Azəri
Toggle navigation
الصفحة الرئيسية
آسيا
لبنان
سوریا
فلسطین
يوم القدس
شهيد القدس
السعودیة
الیمن
البحرین
العراق
ایران
ترکیا
إفریقیا
مصر
تونس
لیبیا
المغرب
السودان
الصومال
الجزائر
موریتانیا
أوروبا
أمریکا
العالم الإسلامي
خاص لإسلام تایمز
أرشیف
أخبار
وجهة نظر
مقابلات
کاریکاتیر
تقاریر مصورة
فیدیوهات
تواصل معنا
من نحن
بحث
الصفحة الرئيسية
آسيا
ترکیا
0
الثلاثاء 27 شباط 2024 ساعة 16:19
السلطات التركية أوقفت 20 شخصًا في أنقرة يُشتبه في صلتهم بـ"داعش"
وأشارت في بيان، إلى أنّ المجموعة المشتبه فيها، كانت تنشط بأنقرة تحت مسمّى "مجلة التوحيد"، لافتةً إلى أنّ التّحقيقات مع المشتبه فيهم مستمرّة حاليًّا، في شعبة مكافحة الإرهاب بأنقرة.
مصدر :
إسلام تايمز
رقم :
1118905
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي
البريد الإلكتروني
تعليقك
أرسل
أهم الأخبار
رئيسي: علينا استخدام جميع الطاقات لضمان حقوق الشعب الفلسطيني
عبداللهيان: تقاعس مجلس الأمن حيال الإبادة الجماعية في غزة كارثة القرن الدبلوماسية
27 شباط 2024
في اليوم 144 للعدوان.. 3 شهداء و3 جرحى برصاص الاحتلال في طوباس ومخيم الفارعة
27 شباط 2024
هل يقع صندوق الثروة السيادية السعودي في فجوة مالية في الطريق إلى رؤية 2030؟
27 شباط 2024
قلق "إسرائيل" الجديد.. أنفاق أوسع وأكثر تقدماً على الجبهة الشمالية
27 شباط 2024
دعوات لحصار الكنيست.. هل انتهى عهد نتنياهو؟
27 شباط 2024
قلق ‘‘إسرائيل‘‘ الجديد.. أنفاق أوسع وأكثر تقدماً على الجبهة الشمالية
26 شباط 2024
المُقاطعة الأكاديمية في أوجها.. العالم يعاقب الکیان الإسرائيلي
26 شباط 2024
تشكيل "تحالف الردع" في البحر الأحمر... صراع أوروبا المتهور ضد "أنصار الله"
26 شباط 2024
السنوار يكمل طوفان الأقصى.. اسم مرعب للكيان
26 شباط 2024
آل سعود وتوسع قمع الشیعة حتی المستطیل الأخضر
26 شباط 2024
رئيسي: الجمهورية الاسلامية هي الدولة الاكثر استقلالية في العالم
26 شباط 2024
كيف سيتعامل السيسي مع انخفاض إيرادات قناة السويس في ظل اقتصاد متزلزل
24 شباط 2024
أحدث العناوين
مصدران لرويترز: حزب الله سيوقف إطلاق النار إذا وافقت حماس على هدنة في غزة
أنصار الله: قد نوقف هجماتنا في البحر الاحمر إذا توقف "العدوان" الإسرائيلي على غزة
الانتخابات في ايران .. حق الشعب في تقرير المصير
تكريماً للطيار الأمريكي الذي أحرق نفسه من أجل غزة.. نشطاء يحتجون أمام سفارة إسرائيل بواشنطن
الرئيس الأوكراني وصل السعودية في زيارة عمل: سنبحث إطار صيغة السلام في اوكرانيا
تعطل كابلات الإنترنت بمناطق هجمات أنصار الله في البحر الأحمر.. بلومبرغ: إصلاحها محفوف بالمخاطر
شركة مغربية تتعرض لحملة مقاطعة بسبب إسرائيل.. اضطرت لإصدار بيان، وهذا ما تعهدت به
المقاومة الاسلامية اللبنانية تواصل استهدافها لمواقع العدو الصهيوني إسناداً لغزة
مسؤولون إسرائيليون: لا نعرف ما هو أساس تفاؤل بايدن بقرب وقف إطلاق النار في غزة
"رويترز": حماس تلقت مسودة مقترح بشأن الهدنة يتضمن وقفاً لجميع العمليات العسكرية لمدة 40 يوماً
وزير الاقتصاد: معدل النمو الاقتصادي يتجاوز الـ 6 %
نقل أكثر من 1000 سجين أفغاني من إيران إلى أفغانستان
إيران وعُمان تدعوان لوقف جرائم الكيان المحتل ضد غزة
خارجية قطر حول المفاوضات بشأن حرب غزة: الجهود مستمرة ولا شيء جديدًا للإعلان عنه
السلطات التركية أوقفت 20 شخصًا في أنقرة يُشتبه في صلتهم بـ"داعش"
موسكو ترد على تصريحات ماكرون بشأن إرسال قوات لأوكرانيا
إيران تحتج على مزاعم واهية طرحها جهاز الأمن السويدي
إستهداف مقاومي'حزب الله' موقعا للعدو في 'شبعا' المحتلة
"اليونيفيل": شهدنا تحولًا مقلقًا بتبادل إطلاق النار في الحدود الجنوبية ونحث على ترك المجال لحلّ دبلوماسي
استشهاد طفلة برصاص قوات الاحتلال غرب خان يونس
الأكثر قراءة
رويترز: إيران زوّدت روسيا بمئات الصواريخ الباليستية، وسيكون هناك المزيد في الأسابيع المقبلة
النائب رعد: العدو لا يُريد أن يوقف العدوان ونحن نواجه ببئسنا وبصلابتنا وما النّصر إلّا صبر ساعة
نيويورك تايمز:'اسرائيل' غير قادرة علی تدمير قدرة حماس
"حزب الله": استهدفنا ثكنتي كيلع ويوآف بعشرات صواريخ الكاتيوشا رداً على اعتداءات الإسرائيلية في كفررمان
الشيخ قاسم: وجودنا في المواجهة هو الذي يردع العدو ودبلوماسية الغرب تريد تعطيل قوَّتنا
بوتين يُعلّق على تصريحات بايدن البذيئة بحقه.. فماذا قال؟
مناصرو فلسطين لهيلاري كلينتون: أنتِ مجرمة حرب ومنافقة
ضخ الغاز في "خط أنابيب السلام" بين إيران وباكستان... هل اقتربت نهاية عقدين من عدم اليقين؟
قائد الثورة الاسلامية: العالم الاسلامي سيشهد زوال الغدة السرطانية الصهيونية
جرائم اغتصاب و إعدام النساء ..دليل إضافي على جريمة الإبادة و التطهير العرقي في غزة
بعثة لبنان بالأمم المتحدة: إسرائيل تبحث عن ذريعة لشن عدوان على بلادنا وعلى مجلس الأمن إلزامها بوقف اعتداءاتها
باقري كني يجري محادثات مع نظيره التركمانستاني
صاروخ من لبنان يخرج أحد أهم المصانع في كيان الاحتلال عن الخدمة!
صحيفة بريطانية تعترف بفشل 'العمليات المشتركة' في البحر الأحمر
الشيخ نعيم قاسم يكشف عن مكالمة بين بايدن ونتنياهو بخصوص لبنان
المقاومة الإسلامية بلبنان توسّع عملياتها ضدّ قوات الاحتلال
العدوان على غزة بيومه الـ141والاحتلال لايزال يسفك دماء المدنيين الابرياء
بوتين: روسيا ستواصل تعزيز قواتها المسلحة بكل الطرق الممكنة
إيران تبلغ السفير الكويتي في طهران احتجاجها بشأن حقل آرش
مدفيديف: لا نستبعد الوصول عسكريًا إلى كييف وخطر نشوب حرب نووية عن طريق الخطأ وارد
الأخبار الساخنة
سلام يتوجه إلى القاهرة للمشاركة باجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي للجامعة العربية الخميس
أخطأنا بجبهة الشمال ولن ننتصر على حماس.. اعتراف إسرائيليّ علام يدل؟
البیان رقم 4 لحرس الثورة: دمرنا مقرات الموساد والإرهابيين بـ 24 صاروخا
من هو السيد رضي الموسوي وعلاقته بالحاج قاسم؟
الرصاص ‘‘الإسرائيليّ‘‘ ومطاردة الصحفيين
إخترنا لکم
هل يقع صندوق الثروة السيادية السعودي في فجوة مالية في الطريق إلى رؤية 2030؟
قلق "إسرائيل" الجديد.. أنفاق أوسع وأكثر تقدماً على الجبهة الشمالية
قلق ‘‘إسرائيل‘‘ الجديد.. أنفاق أوسع وأكثر تقدماً على الجبهة الشمالية
المُقاطعة الأكاديمية في أوجها.. العالم يعاقب الکیان الإسرائيلي