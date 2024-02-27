وأشارت في بيان، إلى أنّ المجموعة المشتبه فيها، كانت تنشط بأنقرة تحت مسمّى "مجلة التوحيد"، لافتةً إلى أنّ التّحقيقات مع المشتبه فيهم مستمرّة حاليًّا، في شعبة ​مكافحة الإرهاب​ بأنقرة.