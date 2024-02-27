خارجية قطر حول المفاوضات بشأن حرب غزة: الجهود مستمرة ولا شيء جديدًا للإعلان عنه

ولفت إلى أنّ "الجهود مستمرة على مختلف الصعد بشأن الوساطة وليس لدينا شيء جديد للإعلان عنه"، مضيفًا "متفائلون في ظل استمرار الحديث بين الجهات المعنية، ولكن لا تطور خاصًا يمكن الإعلان عنه"، مشيرًا إلى "أننا نسعى إلى تذليل أي عقبات تحول دون التوصل لاتفاق"، وقال: "نأمل التمكن من وقف الأعمال القتالية خلال شهر رمضان".



هذا، وذكر الأنصاري أنّ "إدخال المساعدات إلى غزة يتراجع وعلى المجتمع الدولي التدخل بشكل أوضح"، داعيًا "جميع الجهات إلى التهدئة، ونسعى للوصول إلى هذا الهدف رغم وجود معوقات".



وأضاف "لم نر ضغطا حقيقيا من المجتمع الدولي لإدخال المساعدات إلى غزة"، مشددًا على أنّه "من المؤلم أن يكون الجانب الإنساني جزءا من المفاوضات".