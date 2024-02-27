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الثلاثاء 27 شباط 2024 ساعة 17:07

نقل أكثر من 1000 سجين أفغاني من إيران إلى أفغانستان

نقل أكثر من 1000 سجين أفغاني من إيران إلى أفغانستان
وفي لقاء مع القائم بالاعمال في السفارة الأفغانية بطهران، تحدث عسكر جلاليان نائب وزير العدل لحقوق الإنسان والشؤون الدولية في إيران، وفي إشارة إلى العلاقات الطويلة الأمد والمشتركات التاريخية والثقافية بين البلدين إيران وأفغانستان: تم إبرام اتفاقيات نقل المحكوم عليهم وتسليم المجرمين ومساعدة القضاء في المسائل المدنية والجنائية بين البلدين، وهذا الأمر هو مثال واضح على الاجتهاد والجهود الرامية إلى تطوير القانون والقضاء والعلاقات القضائية بين إيران وأفغانستان.

وأضاف رئيس لجنة نقل المحكومين بوزارة العدل الإيرانية: إرادتنا هي توسيع التعاون المبني على الاحترام المتبادل، على هذا الأساس وبما يتماشى مع زيارة المدعي العام لمجلس الحكم الأفغاني إلى طهران، خلال العام الماضي.. لذلك تم نقل 1136 سجينا أفغانيا إلى السجون الأفغانية لمواصلة أحكامهم.. وفي عام 2013، تم تسليم 3015 سجينا أفغانيا إلى السلطات الأفغانية على الحدود المشتركة. ومن الواضح أن توسيع التعاون إلى مجالات أخرى مثل تسليم المجرمين سيكون إجراء ضروريا للحفاظ على الأمن في البلدين وتحسينه.

وفي هذا اللقاء، شكر فضل محمد حقاني، القائم بالأعمال في السفارة الأفغانية بطهران، التعاون الجدير من وزارة العدل في إيران لتنفيذ اتفاق نقل المحكومين ونقل السجناء الأفغان إلى بلادهم، ومن خلال التأكيد على أهمية القواسم المشتركة الدينية والتاريخية والثقافية بين البلدين، دعا إلى استمرار وتطوير التعاون في القضايا القانونية والقضائية بين طهران وكابول.

وناقش الطرفان في هذا اللقاء قضايا مختلفة، من بينها قضية المهاجرين الأفغان، والمشاكل القانونية والقضائية للمواطنين الأفغان في إيران، ونقل تجارب النظام القضائي في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، بالإضافة إلى سبل تطوير القانون والقضاء في العلاقات بين البلدين.
رقم : 1118908
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