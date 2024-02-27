"رويترز": حماس تلقت مسودة مقترح بشأن الهدنة يتضمن وقفاً لجميع العمليات العسكرية لمدة 40 يوماً

وبحسب المصدر، فإن المرحلة الأولى من الاتفاق، وفقاً لمسودة المقترح، تستمر لمدة 40 يوماً، ويكون إجماليّ نسبة مبادلة المعتقلين بالرهائن عشرة إلى واحد.



ويشمل المقترح أيضاً:

- وقف الجانبين عملياتهما العسكرية بشكل كامل.



- وقف عمليات الاستطلاع الجوي فوق غزة لمدة ثماني ساعات في اليوم.



- إطلاق سراح جميع المحتجزين الإسرائيليين من النساء والأطفال دون 19 عاماً ومن هم فوق 50 عاماً والمرضى مقابل عدد محدد من المعتقلين الفلسطينيين وفقاً للأرقام التالية: مقابل 40 محتجزاً مدرجين في الفئة الإنسانية السابقة سيُطلَق سراح ما يقرب من 400 أسير فلسطيني وفقاً لنسبة عشرة معتقلين لمحتجز واحد.



- عودة جميع المدنيين النازحين تدريجياً - باستثناء الذكور في سنّ الخدمة العسكرية ـ إلى شمال قطاع غزة.



- بعد بداية المرحلة الأولى، ستعيد إسرائيل تمركز قواتها بعيداً عن المناطق المكتظة بالسكان في قطاع غزة.



- الالتزام بإدخال 500 شاحنة تقلّ مساعدات إنسانية يومياً.



- الالتزام بتوفير 200 ألف خيمة و60 ألف وحدة إيواء متنقلة.



- السماح بإعادة تأهيل المستشفيات وإصلاح المخابز في غزة والسماح بشكل عاجل بإدخال المعدات اللازمة وتوفير شحنات الوقود الضرورية لتلك الأغراض، وفقاً للكميات التي سيُتَّفَق عليها.



- توافق إسرائيل على دخول الآلات والمعدات الثقيلة لإزالة الركام والمساعدة في الأغراض الإنسانية الأخرى، مع توفير شحنات الوقود اللازمة لهذه الأغراض وبحسب الكميات التي سيُتَّفَق عليها، شرط زيادتها مع مرور الوقت. وتتعهد حماس بألا تستخدم الآلات والمعدات في تهديد إسرائيل.



- لا تنطبق الترتيبات التي اتُّفِق عليها في المرحلة الأولى على المرحلة الثانية التي بدورها ستخضع لمفاوضات منفصلة لاحقة".