الصفحة الرئيسية
0
الثلاثاء 27 شباط 2024 ساعة 17:14

"رويترز": حماس تلقت مسودة مقترح بشأن الهدنة يتضمن وقفاً لجميع العمليات العسكرية لمدة 40 يوماً

"رويترز": حماس تلقت مسودة مقترح بشأن الهدنة يتضمن وقفاً لجميع العمليات العسكرية لمدة 40 يوماً
وبحسب المصدر، فإن المرحلة الأولى من الاتفاق، وفقاً لمسودة المقترح، تستمر لمدة 40 يوماً، ويكون إجماليّ نسبة مبادلة المعتقلين بالرهائن عشرة إلى واحد.

ويشمل المقترح أيضاً:
- وقف الجانبين عملياتهما العسكرية بشكل كامل.

- وقف عمليات الاستطلاع الجوي فوق غزة لمدة ثماني ساعات في اليوم.

- إطلاق سراح جميع المحتجزين الإسرائيليين من النساء والأطفال دون 19 عاماً ومن هم فوق 50 عاماً والمرضى مقابل عدد محدد من المعتقلين الفلسطينيين وفقاً للأرقام التالية: مقابل 40 محتجزاً مدرجين في الفئة الإنسانية السابقة سيُطلَق سراح ما يقرب من 400 أسير فلسطيني وفقاً لنسبة عشرة معتقلين لمحتجز واحد.

- عودة جميع المدنيين النازحين تدريجياً - باستثناء الذكور في سنّ الخدمة العسكرية ـ إلى شمال قطاع غزة.

- بعد بداية المرحلة الأولى، ستعيد إسرائيل تمركز قواتها بعيداً عن المناطق المكتظة بالسكان في قطاع غزة.

- الالتزام بإدخال 500 شاحنة تقلّ مساعدات إنسانية يومياً.

- الالتزام بتوفير 200 ألف خيمة و60 ألف وحدة إيواء متنقلة.

- السماح بإعادة تأهيل المستشفيات وإصلاح المخابز في غزة والسماح بشكل عاجل بإدخال المعدات اللازمة وتوفير شحنات الوقود الضرورية لتلك الأغراض، وفقاً للكميات التي سيُتَّفَق عليها.

- توافق إسرائيل على دخول الآلات والمعدات الثقيلة لإزالة الركام والمساعدة في الأغراض الإنسانية الأخرى، مع توفير شحنات الوقود اللازمة لهذه الأغراض وبحسب الكميات التي سيُتَّفَق عليها، شرط زيادتها مع مرور الوقت. وتتعهد حماس بألا تستخدم الآلات والمعدات في تهديد إسرائيل.

- لا تنطبق الترتيبات التي اتُّفِق عليها في المرحلة الأولى على المرحلة الثانية التي بدورها ستخضع لمفاوضات منفصلة لاحقة".
رقم : 1118910
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
رئيسي: علينا استخدام جميع الطاقات لضمان حقوق الشعب الفلسطيني
رئيسي: علينا استخدام جميع الطاقات لضمان حقوق الشعب الفلسطيني
عبداللهيان: تقاعس مجلس الأمن حيال الإبادة الجماعية في غزة كارثة القرن الدبلوماسية
عبداللهيان: تقاعس مجلس الأمن حيال الإبادة الجماعية في غزة كارثة القرن الدبلوماسية
27 شباط 2024
في اليوم 144 للعدوان.. 3 شهداء و3 جرحى برصاص الاحتلال في طوباس ومخيم الفارعة
في اليوم 144 للعدوان.. 3 شهداء و3 جرحى برصاص الاحتلال في طوباس ومخيم الفارعة
27 شباط 2024
هل يقع صندوق الثروة السيادية السعودي في فجوة مالية في الطريق إلى رؤية 2030؟
هل يقع صندوق الثروة السيادية السعودي في فجوة مالية في الطريق إلى رؤية 2030؟
27 شباط 2024
قلق "إسرائيل" الجديد.. أنفاق أوسع وأكثر تقدماً على الجبهة الشمالية
قلق "إسرائيل" الجديد.. أنفاق أوسع وأكثر تقدماً على الجبهة الشمالية
27 شباط 2024
دعوات لحصار الكنيست.. هل انتهى عهد نتنياهو؟
دعوات لحصار الكنيست.. هل انتهى عهد نتنياهو؟
27 شباط 2024
قلق ‘‘إسرائيل‘‘ الجديد.. أنفاق أوسع وأكثر تقدماً على الجبهة الشمالية
قلق ‘‘إسرائيل‘‘ الجديد.. أنفاق أوسع وأكثر تقدماً على الجبهة الشمالية
26 شباط 2024
المُقاطعة الأكاديمية في أوجها.. العالم يعاقب الکیان الإسرائيلي
المُقاطعة الأكاديمية في أوجها.. العالم يعاقب الکیان الإسرائيلي
26 شباط 2024
تشكيل "تحالف الردع" في البحر الأحمر... صراع أوروبا المتهور ضد "أنصار الله"
تشكيل "تحالف الردع" في البحر الأحمر... صراع أوروبا المتهور ضد "أنصار الله"
26 شباط 2024
السنوار يكمل طوفان الأقصى.. اسم مرعب للكيان
السنوار يكمل طوفان الأقصى.. اسم مرعب للكيان
26 شباط 2024
آل سعود وتوسع قمع الشیعة حتی المستطیل الأخضر
آل سعود وتوسع قمع الشیعة حتی المستطیل الأخضر
26 شباط 2024
رئيسي: الجمهورية الاسلامية هي الدولة الاكثر استقلالية في العالم
رئيسي: الجمهورية الاسلامية هي الدولة الاكثر استقلالية في العالم
26 شباط 2024
كيف سيتعامل السيسي مع انخفاض إيرادات قناة السويس في ظل اقتصاد متزلزل
كيف سيتعامل السيسي مع انخفاض إيرادات قناة السويس في ظل اقتصاد متزلزل
24 شباط 2024

أحدث العناوين

إخترنا لکم
هل يقع صندوق الثروة السيادية السعودي في فجوة مالية في الطريق إلى رؤية 2030؟
قلق "إسرائيل" الجديد.. أنفاق أوسع وأكثر تقدماً على الجبهة الشمالية
قلق ‘‘إسرائيل‘‘ الجديد.. أنفاق أوسع وأكثر تقدماً على الجبهة الشمالية
المُقاطعة الأكاديمية في أوجها.. العالم يعاقب الکیان الإسرائيلي