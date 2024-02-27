المقاومة الاسلامية اللبنانية تواصل استهدافها لمواقع العدو الصهيوني إسناداً لغزة

نفّذت المقاومة الإسلامية في لبنان - حزب الله، اليوم الثلاثاء، عمليتين عسكريتين في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة، دعماً للشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وإسناداً لمقاومته الباسلة.



وفي أحدث عملياتها في المنطقة، استهدفت المقاومة التجهيزات التجسسية في موقع "‏الرمثا" بالأسلحة المناسبة، ‏مؤكّدةً إصابته إصابة مباشرة. ‏



ورداً على ‏العدوان الصهيوني على محيط مدينة بعلبك في البقاع، ‌‎استهدف ‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية قاعدة ميرون للمراقبة الجوية في جبل ‏الجرمق بدفعة صاروخية كبيرة من عدّة راجمات. ‏



وسبق ذلك استهدافها موقع "رويسات العلم"، مؤكّدةً تحقيق إصابة مباشرة.



بالإضافة إلى ذلك، استهدف مجاهدو المقاومة تجمعاً لجنود الاحتلال الإسرائيلي على "تلة الطيحات" بالأسلحة المناسبة، محققين إصابات مباشرة.



وأفاد الإعلام الإسرائيلي بأنّ صليةً ثقيلةً من الصواريخ، أُطلقت من لبنان في اتجاه منطقة "ميرون"، مشيراً إلى سماع صوت عددٍ من الانفجارات.



وذكر أنّ حزب الله أطلق ما يزيد على 100 صاروخ في أقل من 24 ساعة.



وأتى ذلك بعد استهداف المقاومة، أمس الاثنين، مقرّ قيادة ‏فرقة الجولان في "جيش" الاحتلال في نفح، بـ60 صاروخاً من نوع "كاتيوشا"، رداً على العدوان الإسرائيلي على محيط مدينة بعلبك في البقاع، وعلى الاعتداءات على القرى والمنازل المدنية.



في غضون ذلك، أفاد مصدر في الجنوب عن سلسلة اعتداءات إسرائيلية بالغارات الحربية استهدفت بلدات جبشيت والحنية وأطراف المنصوري ومجدل زون وأطراف البيسارية وعيتا الشعب.



وفي هذا الإطار، دعت قوات الأمم المتحدة العاملة في جنوب لبنان "اليونيفيل"، جميع الأطراف إلى وقف النار لمنع مزيد من التصعيد على الحدود اللبنانية الجنوبية.



وحثّت "اليونيفيل" كل الأطراف على "ترك المجال لحل سياسي ودبلوماسي يمكن أن يُعيد الاستقرار ويضمن سلامة الناس في المنطقة".



