الرئيس الأوكراني وصل السعودية في زيارة عمل: سنبحث إطار صيغة السلام في اوكرانيا

ولفت البيان الى إن الموضوعات الرئيسية التي ستتناولها المناقشات هي إطار صيغة السلام، الذي وضعته كييف لإنهاء الحرب في اوكرانيا، وعودة الأسرى والمرحلين.



واوضح زيلينسكي "نحن قريبون جدا الآن من عقد أول قمة للسلام ونعول على الدعم المستمر فعليا من السعودية".



وتوسطت المملكة في عمليات تبادل السجناء بين أوكرانيا وروسيا من قبل. وقال زيلينسكي إنه متأكد من أن اجتماعه اليوم الثلاثاء "سيحقق نتائج" في هذا الصدد.



وعقدت أوكرانيا عدة اجتماعات متعددة الأطراف لمناقشة صيغة السلام مع ممثلين عن عشرات الدول. وتأمل كييف في عقد قمة سلام بسويسرا هذا الربيع بمشاركة زعماء تلك الدول.