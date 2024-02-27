الانتخابات في ايران .. حق الشعب في تقرير المصير

بدأ العد العكسي لاستحقاق انتخابي في ايران.. ايام معدودات تفصل الايرانيين عن يوم الجمعة موقد الاقتراع في صناديق الانتخابات الـ12 لمجلس الشوري الاسلامي او البرلمان و الدورة الـ6 لانتخابات مجلس خبراء القيادة.



بعد انطلاق المرشحين في مضمار الحملات الدعائية تعيش البلاد اجواءا انتخابية علي مدي الاشهر الماضية تضافرت الجهود داخل الاحزاب و التيارات السياسية للخروج بقوائم انتخابية مشتركة تزيد من حظوظ المرشحين في الفوز بمقاعد برلمانية.



ويرى مراقبون بأن المؤسسات المنتخبة في إيران مرآة تعكس متانة العلاقة بين الشعب والنظام الاسلامي، فمجلس الشورى الأكثر يعبر عن تجذر هذا الواقع. فبحسب الدستور الايراني فإن مجلس الشورى يناط به سن القوانين والتشريعات، ومراقبة أداء الحكومة، ومنح الثقة لأعضائها أو سحبها منهم، كما أن للمجلس صلاحيات عزل رئيس الجمهورية إذا ثبت عدم كفاءته.



وقال مواطن ايراني "المشاركة بالانتخابات مهمة جدا وعلى الشعب ايضا كذلك ان يهتم وكذلك لانه نظام ديني اسلامي شرعي وايضا لنداء مراجع الدين، ونحن مهتمون بهذا المشروع وهذه القضية اهتمام كامل".



فيما قال مواطن اخر" نظام الجمهورية الاسلامية الايرانية يتمتع بالديمقراطية فالديمقراطية فيها صناديق الاقتراع هي فصل الخطاب فنحن كناخبين يجب ان ننتخخب شخص ذو مصداقية يراعي مصالح الشعب وشخص يطالب بحقوق المواطن".



واحد وستون مليون إيراني يحق لهم المشاركة في الاقتراع لاختيار أعضاء مجلس الشورى الإسلامي البالغ عددهم مئتين وتسعين عضوا لدورته الثانية عشرة على مدى السنوات الأربع المقبلة.



وقال احد المواطنين "اوجه دعوة للشعب الايراني بان ينتخبون الشخص الاصلح عنده كفاءة والتزام وان شاء الله بيوم 11 اسفند يوم الجمعة سوف نخلق ملحمة ثانية ونعاهد السيد القائد حفظه الله ونعاهد الشهداء بان يوم الجمعة ان شاء الله نري الاعداء حضور الناس في الملحمة العظيمة".



من واجبات وصلاحيات مجلس الشورى الإسلامي أيضا له حق البحث في جميع شؤون البلاد، والمصادقة على كل البروتوكولات والمواثيق والعقود والمعاهدات والاتفاقيات الدولية وعلى عمليات الاقتراض والإقراض أو منح المساعدات داخل البلاد وخارجها، فكل نائب هو مسؤول أمام الأمة بأكملها، وله حق التعليق على شؤون البلاد الداخلية والخارجية

بلاتو

إن مجلس الشورى الإسلامي من حيث القوة يمثل الضلع الثالث في مثلث السلطة والنظام في إيران، وله الدور الكبير في تحديد السياسات العامة للبلاد ومن ضمنها السياسة الخارجية للجمهورية الاسلامية الايرانية.