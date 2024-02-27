اللواء باقري: فن المقاومة هو اللغة المشتركة في جميع أنحاء العالم

وقال اللواء باقري، في رسالة إلى المهرجان الدولي الخامس للأفلام القصيرة للدفاع المقدس والمقاومة (رسام): كما قال قائد الثورة الإسلامیة، "إن الأدوات الفنية هي بلا شك أكثر الوسائل تعبيراً وبلاغة وفعالية في إيصال الرسالة وترويجها".



وتابع: إن كنز الحكمة ومعرفة الدفاع المقدس الذي لا نهاية له هو مصدر فضائل لا نهاية لها، والتي تزداد قيمتها الثمينة مع مرور الوقت ولقد ملأ الدفاع المقدس، أجواء العالم بعظمة ثقافة التضحية والاستشهاد، ونفخ روح المقاومة المحررة في جسد الباحثين عن الحرية في العالم.



وقال إن فن المقاومة بأشكالها المختلفة، وخاصة الفنون البصرية، یعتبر من أكثر وسائل الإعلام فعالية، وهو اللغة المشتركة للأشخاص المفتونين بهذه الثقافة في جميع أنحاء العالم بكل جنسية ودين.



وأضاف: من المتوقع اليوم أن مهرجان "رسام" الدولي الخامس للفيلم القصير (الدفاع المقدس والمقاومة) الذي سيقام في أجواء خوزستان العطرة، أن يحول التراث الثمين للثقافة وقيم الدفاع المقدس والمقاومة إلى الخطاب العالمي بين الأحرار والباحثين عن العدالة بالنظر إلى الخطوة الثانية للثورة الإسلامية والهندسة الإستراتيجية للمقاومة في مواجهة حرب العدو المعرفية والترکیبیة.

