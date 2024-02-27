الصفحة الرئيسية
0
الثلاثاء 27 شباط 2024 ساعة 21:29

اللواء باقري: فن المقاومة هو اللغة المشتركة في جميع أنحاء العالم

اللواء باقري: فن المقاومة هو اللغة المشتركة في جميع أنحاء العالم
وقال اللواء باقري، في رسالة إلى المهرجان الدولي الخامس للأفلام القصيرة للدفاع المقدس والمقاومة (رسام): كما قال قائد الثورة الإسلامیة، "إن الأدوات الفنية هي بلا شك أكثر الوسائل تعبيراً وبلاغة وفعالية في إيصال الرسالة وترويجها".

وتابع: إن كنز الحكمة ومعرفة الدفاع المقدس الذي لا نهاية له هو مصدر فضائل لا نهاية لها، والتي تزداد قيمتها الثمينة مع مرور الوقت ولقد ملأ الدفاع المقدس، أجواء العالم بعظمة ثقافة التضحية والاستشهاد، ونفخ روح المقاومة المحررة في جسد الباحثين عن الحرية في العالم.

وقال إن فن المقاومة بأشكالها المختلفة، وخاصة الفنون البصرية، یعتبر من أكثر وسائل الإعلام فعالية، وهو اللغة المشتركة للأشخاص المفتونين بهذه الثقافة في جميع أنحاء العالم بكل جنسية ودين.

وأضاف: من المتوقع اليوم أن مهرجان "رسام" الدولي الخامس للفيلم القصير (الدفاع المقدس والمقاومة) الذي سيقام في أجواء خوزستان العطرة، أن يحول التراث الثمين للثقافة وقيم الدفاع المقدس والمقاومة إلى الخطاب العالمي بين الأحرار والباحثين عن العدالة بالنظر إلى الخطوة الثانية للثورة الإسلامية والهندسة الإستراتيجية للمقاومة في مواجهة حرب العدو المعرفية والترکیبیة.
رقم : 1118953
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
رئيسي: علينا استخدام جميع الطاقات لضمان حقوق الشعب الفلسطيني
رئيسي: علينا استخدام جميع الطاقات لضمان حقوق الشعب الفلسطيني
عبداللهيان: تقاعس مجلس الأمن حيال الإبادة الجماعية في غزة كارثة القرن الدبلوماسية
عبداللهيان: تقاعس مجلس الأمن حيال الإبادة الجماعية في غزة كارثة القرن الدبلوماسية
27 شباط 2024
في اليوم 144 للعدوان.. 3 شهداء و3 جرحى برصاص الاحتلال في طوباس ومخيم الفارعة
في اليوم 144 للعدوان.. 3 شهداء و3 جرحى برصاص الاحتلال في طوباس ومخيم الفارعة
27 شباط 2024
هل يقع صندوق الثروة السيادية السعودي في فجوة مالية في الطريق إلى رؤية 2030؟
هل يقع صندوق الثروة السيادية السعودي في فجوة مالية في الطريق إلى رؤية 2030؟
27 شباط 2024
قلق "إسرائيل" الجديد.. أنفاق أوسع وأكثر تقدماً على الجبهة الشمالية
قلق "إسرائيل" الجديد.. أنفاق أوسع وأكثر تقدماً على الجبهة الشمالية
27 شباط 2024
دعوات لحصار الكنيست.. هل انتهى عهد نتنياهو؟
دعوات لحصار الكنيست.. هل انتهى عهد نتنياهو؟
27 شباط 2024
قلق ‘‘إسرائيل‘‘ الجديد.. أنفاق أوسع وأكثر تقدماً على الجبهة الشمالية
قلق ‘‘إسرائيل‘‘ الجديد.. أنفاق أوسع وأكثر تقدماً على الجبهة الشمالية
26 شباط 2024
المُقاطعة الأكاديمية في أوجها.. العالم يعاقب الکیان الإسرائيلي
المُقاطعة الأكاديمية في أوجها.. العالم يعاقب الکیان الإسرائيلي
26 شباط 2024
تشكيل "تحالف الردع" في البحر الأحمر... صراع أوروبا المتهور ضد "أنصار الله"
تشكيل "تحالف الردع" في البحر الأحمر... صراع أوروبا المتهور ضد "أنصار الله"
26 شباط 2024
السنوار يكمل طوفان الأقصى.. اسم مرعب للكيان
السنوار يكمل طوفان الأقصى.. اسم مرعب للكيان
26 شباط 2024
آل سعود وتوسع قمع الشیعة حتی المستطیل الأخضر
آل سعود وتوسع قمع الشیعة حتی المستطیل الأخضر
26 شباط 2024
رئيسي: الجمهورية الاسلامية هي الدولة الاكثر استقلالية في العالم
رئيسي: الجمهورية الاسلامية هي الدولة الاكثر استقلالية في العالم
26 شباط 2024
كيف سيتعامل السيسي مع انخفاض إيرادات قناة السويس في ظل اقتصاد متزلزل
كيف سيتعامل السيسي مع انخفاض إيرادات قناة السويس في ظل اقتصاد متزلزل
24 شباط 2024

أحدث العناوين

إخترنا لکم
هل يقع صندوق الثروة السيادية السعودي في فجوة مالية في الطريق إلى رؤية 2030؟
قلق "إسرائيل" الجديد.. أنفاق أوسع وأكثر تقدماً على الجبهة الشمالية
قلق ‘‘إسرائيل‘‘ الجديد.. أنفاق أوسع وأكثر تقدماً على الجبهة الشمالية
المُقاطعة الأكاديمية في أوجها.. العالم يعاقب الکیان الإسرائيلي