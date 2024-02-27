وزيرا خارجية إيران والدنمارك يلتقيان في جنيف

والتقی امير عبد اللهيان، نظيره الدنماركي "لارس لوكه راسموسن"، على هامش مشاركته في أعمال الدورة الـ55 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وكذلك مؤتمر نزع السلاح في جنيف، واستمرارا لمشاوراته الدبلوماسية.



ووصل وزير الخارجية الإيراني حسين أميرعبداللهيان إلى جنيف فجر أمس الاثنين، للمشاركة في الدورة الـ55 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة واجتماع نزع السلاح.



وسيشارك رئيس الجهاز الدبلوماسي الايراني في الاجتماع الفرعي الخاص بفلسطين ويشرح مواقف ووجهات نظر الجمهورية الإسلامية الإيرانية بشأن فلسطين والأزمة الحالية في غزة والضفة الغربية.



وستكون اللقاءات الثنائية والمحادثات مع وزراء خارجية بعض الدول المشاركة وكذلك كبار المسؤولين في الأمم المتحدة من بين الفقرات الأخرى لزيارة وزير الخارجية إلى جنيف.