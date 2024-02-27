حركة الجهاد الإسلامي: التسريبات هي لمحاولة الضغط على الفلسطينيين

وقال إحسان عطايا للميادين، إن التسريبات هي لمحاولة الضغط على الفلسطينيين وتأليبهم على المقاومة.



وأضاف: "هم يدفعون لوقف لإطلاق النار قبل شهر رمضان تحسباً لما قد يحصل في القدس"، مشيرًا إلى أنّه "يظن العدو أن بإمكانه خداع المقاومة بأساليب مختلفة من أجل تحقيق إنجاز عجز عن تحقيقه في الميدان".



وجاءت هذه التصريحات بعد أن كتبت وكالة رويترز اليوم، نقلًا عن مصادر مطلعة،أن حركة “حماس” تلقت مسودة اقتراح من محادثات الهدنة في باريس، مبينة أنها تتضمن وقفا لإطلاق النار وتبادلا للأسرى بين الجانبين.



وقال مصدر مطلع على المحادثات للوكالة “رويترز” إنه بموجب مسودة الاقتراح سيتم وقف جميع العمليات العسكرية لمدة 40 يوما، وسيتم تبادل الأسرى الفلسطينيين مع محتجزين إسرائيليين بنسبة 10 إلى واحد.



وأفاد بأنه في ظل وقف إطلاق النار المقترح، سيتم إصلاح المستشفيات والمخابز في غزة، وستدخل 500 شاحنة مساعدات إلى القطاع يوميا.