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الثلاثاء 27 شباط 2024 ساعة 22:54

الحكومة الباكستانية تصادق على مشروع خط أنابيب الغاز مع إيران

الحكومة الباكستانية تصادق على مشروع خط أنابيب الغاز مع إيران
وأعلنت وسائل الإعلام الباكستانية عن موافقة مجلس وزراء الحكومة الانتقالية في هذا البلد على مشروع القانون المتعلق ببناء خط أنابيب بطول 81 كيلومترا من الحدود المشتركة مع إيران إلى ميناء جوادار في مقاطعة بلوشستان الباكستانية وأعطى الضوء الأخضر لتنفيذه.

جاء في هذا التقرير: بعد القرار المهم الذي اتخذته لجنة الطاقة بالمضي قدما في خطة نقل الغاز من إيران إلى باكستان، يعتبر الضوء الأخضر هذا مهما جدا لتنفيذ خطة بناء خط الأنابيب.

واعتبر خبراء اقتصاديون في باكستان قرار هذا البلد ببناء خط أنابيب غاز إلى حدود الجمهورية الإسلامية الإيرانية قرارا كبيرا في السنوات الـ15 الماضية فيما يتعلق بمشروع الغاز المشترك وقالوا: يمكن لإسلام آباد أن تخفض بمقدار 5 مليارات دولار من التكاليف باستخدام خط أنابيب نقل الغاز الإيراني.

وتقدر تكلفة إنشاء خط أنابيب للغاز من الحدود الإيرانية إلى ميناء جوادار في بلوشستان الباكستانية بنحو 45 مليار روبية، وستكون باكستان قادرة على استيراد الغاز بأسعار معقولة من إيران مقارنة بواردات الغاز المسال عالية التكلفة.

كما أن استكمال خط أنابيب الغاز من إيران سيوفر 5 مليارات دولار لباكستان، وبالإضافة إلى ذلك، لم يعد هناك خطر فرض غرامة بمليارات الدولارات بسبب التأخير في تنفيذ مشروع الغاز المشترك.

وفي الأسبوع الماضي، أصدرت وزارة النفط الباكستانية بيانا قالت فيه إن استكمال مشروع الغاز المشترك مع الجمهورية الإسلامية قد عزز أمن الطاقة في البلاد، وأعلنت أن لجنة الطاقة في حكومة باكستان وافق مع مشروع مد خط أنابيب بطول 81 كيلومترا من ميناء جوادار إلى الحدود المشتركة مع إيران.
رقم : 1118966
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