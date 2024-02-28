أمير عبداللهيان: قادة الفصائل الفلسطينية ينظرون في الأساليب الديمقراطية لإدارة غزة بعد الحرب

وأعرب وزير الخارجية الإيراني في هذا اللقاء عن امتنانه لجهود اللجنة الدولية للصليب الأحمر فيما يتعلق بفلسطين وغزة، ووصف الوضع الإنساني في فلسطين بالمعقد والمقلق للغاية.



کما شكر الجهود المسؤولة التي تبذلها اللجنة الدولية للصليب الأحمر، وقال: للأسف، أدت المقاربات السياسية الخاطئة، إلى بقاء الجهود السياسية لإنهاء أزمة غزة دون جدوى.



وفي إشارة إلى لقائه الأخير مع قادة المقاومة الفلسطينية في بيروت والدوحة، وصف أمير عبد اللهيان الوضع في شمال غزة بأنه خطير للغاية، وقال: "إن أكثر من 600 ألف من سكان شمال غزة يعانون من الجوع".



وأضاف وزير الخارجية الإيراني: الجانب الأمريكي يتحدث عن تقليص الحرب وليس وقف الحرب، وهو ما يظهر عدم إرادة الولايات المتحدة لإنهاء الحرب.



وفي إشارة إلى تصريحات بعض الدول، بما فيها الولايات المتحدة، بشأن غزة ما بعد الحرب وربطها بوقف الحرب، قال رئيس السلك الدبلوماسي الإيراني: يرى قادة الفصائل الفلسطينية الأساليب الديمقراطية والتوافق السياسي بين كل الفصائل والتيارات الفلسطينية لإدارة غزة ما بعد الحرب، ودعم هذا الأسلوب هو دعم للأسلوب الديمقراطي.



وتابع: إن ما حدث هو كارثة إنسانية في غزة، وتهديدات نتنياهو بمهاجمة رفح يمكن أن تعمق أبعاد هذه الكارثة، وتخلق تهديداً خطيراً للغاية لـ 1.4 مليون فلسطيني نازح يعيشون في رفح.



وأكد: أن المقاومة في المجال العسكري قوية، ولن يكسب الکيان الإسرائيلي شيئاً من استمرار الحرب، لكن ما يثير القلق هو الوضع الإنساني المزري، وشدّد وزير الخارجية الإيراني علی استمرار الجهود السياسية الإيرانية لإنهاء الحرب على غزة.



كما شكر مساعدة وجهود اللجنة الدولية للصليب الأحمر في البحث عن الشهداء الإيرانيين في الحرب العراقية الإيرانية، وأشار إلى آمال أهالي المفقودين، وطالب بمواصلة دعم اللجنة لعملية البحث.



وفي هذا اللقاء، أعربت السيدة سبولياريتش أيضًا عن قلقها إزاء الوضع الإنساني المتردي في غزة، وشكرت الجهود السياسية التي تبذلها جمهورية إيران الإسلامية للمساعدة في إنهاء الحرب.



کما أوضحت جهود اللجنة الدولية للصليب الأحمر في إرسال المساعدات والتخفيف من المعاناة الإنسانية لسكان غزة، وقالت إنها تسخر كل جهودها لحشد الإمکانات من أجل إرسال المساعدات الإنسانية إلى غزة.



وأضافت إنه من المؤسف أن المجتمع الدولي لم يتمكن من القيام بمسؤوليته الإنسانية في هذه الأزمة، وشددت على ضرورة فهم العالم للأوضاع الإنسانية المثيرة للقلق في غزة، وعدم حصول سكانها على الماء والغذاء والدواء والمرافق الطبية الأساسية، وقالت: من الضروري بذل جهود عاجلة في هذا المجال، وإرسال مساعدات عاجلة.



كما أعربت عن قلقها إزاء الأوضاع الخطيرة في رفح، وذکرت أنها ستبذل كل جهودها لمنع وقوع كارثة إنسانية، وأشارت سبولياريتش إلى الأوضاع الإنسانية المثيرة للقلق في بعض دول المنطقة الأخرى إلى جانب فلسطين، وقالت إنها ستبذل كل جهودها للتواصل والتحدث مع كل الأطراف، التي لديها القوة والنفوذ لإدارة الوضع.



وفي نهاية هذا اللقاء، أهداها أمير عبداللهيان لوحةً لشهداء ومفقودي الحرب المفروضة، لوضعها في متحف اللجنة الدولية للصليب الأحمر.



يُذکر أن أمير عبد اللهيان قد وصل إلى جنيف صباح اليوم، ومن المفترض أن يشرح مواقف ووجهات نظر الجمهورية الإسلامية الإيرانية بشأن جدول أعمال القمتين اليوم من خلال إلقاء كلمة في الاجتماعين رفيعي المستوى.



كما سيشارك رئيس السلك الدبلوماسي الإيراني في الاجتماع الفرعي المتعلق بفلسطين، ويشرح مواقف ووجهات نظر الجمهورية الإسلامية الإيرانية بشأن فلسطين، والأزمة المستمرة في غزة والضفة الغربية.



وسيكون الاجتماع والمناقشة الثنائية مع وزراء خارجية بعض الدول المشاركة، وكذلك كبار المسؤولين في الأمم المتحدة، من بين الخطط الأخرى لوزير الخارجية الإيراني في هذه الزيارة.