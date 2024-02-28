قائد الثورة الإسلامیة یستقبل جمعا من الناخبين

وسیجتمع قائد الثورة الإسلامیة مع حشدا من الناخبين لأول مرة وأسر الشهداء اليوم الأربعاء في حسينية الإمام الخميني (رض) بطهران وذلک علی اعتاب إجراء انتخابات الدورة الثانية عشرة لمجلس الشوری الإسلامي، والدورة السادسة لمجلس خبراء القيادة.