قاليباف: أسهل طريقة لحل مشاكل البلاد هي الانتخابات

وقال قاليباف، المرشح لانتخابات الدورة 12 لمجلس الشورى الاسلامي مساء الثلاثاء، في مسجد "إرشاد" بمدينة شهر ري، جنوب العاصمة طهران ، خلال لقاء مع حشد من أهالي هذه المدينة: علينا جميعا أن نكون مستعدين للانتخابات وأن ننتبه لهذه القضايا، وأن حضورنا عند صندوق الاقتراع ومشاركتنا في الانتخابات يسهمان مباشرة في تدعيم أمننا ومصالحنا الوطنية.



وأضاف: علينا واجب وطني وديني للمشاركة في الانتخابات وفي هذه المنافسة الجيدة، يجب ألا يشعر الناس برؤية متشائمة حيال ذلك، كما ينبغي ان يصوتوا للمرشحين وفق معرفة ودراية كافية.



وأوضح رئيس مجلس الشورى الإسلامي أن الشخص الذي يقبل المسؤولية يجب أن يكون مسؤولاً أمام الشعب وأضاف: يجب أن نفي بالعهد الذي قطعناه على أنفسنا أمام الشعب.