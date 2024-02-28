كيان الاحتلال يقر بتضرر قاعدة ميرون الجوية جراء صواريخ حزب الله

وقال جيش الإحتلال في بيان “بعد إطلاق صفارات الإنذار في وقت سابق (الثلاثاء) تم رصد نحو 20 عملية إطلاق صواريخ من الأراضي اللبنانية”.



وأضاف “تم اعتراض عدد منها (الصواريخ) بنجاح .. كما تم رصد صاروخ مضاد للدبابات اجتاز الأراضي اللبنانية باتجاه منطقة ميرون” في الجليل الأعلى.



وأكد جيش الاحتلال “رصد أضرار في وحدة التحكم بالقوات الجوية”، زاعما أنه “لا يوجد أي ضرر في كفاءة المنشأة”.



واستهدفت المقاومة الإسلامية صباح امس الثلاثاء (27/2/2024) قاعدة "ميرون" للمراقبة الجوية في جبل ‏الجرمق، بدفعة صاروخية كبيرة من عدّة راجمات. كما استهدف ‌‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية موقع رويسات العلم في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة، فضلًا عن تجهيزان تجسسية للعدو في موقع الرمثا بالأسلحة المناسبة. ‏