إيرواني: الاعتداءات ‘‘الإسرائيلية‘‘ المتكررة ضد سورية انتهاك صارخ للقانون الدولي

أكد سفير وممثل إيران الدائم لدى الأمم المتحدة أمير سعيد إيرواني أن الإرهاب واحتلال أجزاء من الأراضي السورية يعيق عملية تحقيق الاستقرار الكامل في البلاد، فضلاً عن الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة على أراضيها، في انتهاك صارخ للقانون الدولي.



وقال إيرواني في اجتماع مجلس الأمن بشأن الوضع في سورية: إن الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة ضد سورية تؤدي إلى تعقيد الوضع فيها، وتوقف الأنشطة الإنسانية وتعطل وصول المساعدات الإنسانية، مجدداً إدانة إيران لارتكاب الكيان الإسرائيلي هذا الانتهاك الصارخ للقوانين الدولية.



وأكد سفير إيران لدى الأمم المتحدة أنه يتوجب على جميع القوات الأجنبية الموجودة بشكل غير قانوني في سورية أن تغادر البلاد دون أي شروط مسبقة أو تأخير، مجدداً موقف بلاده الداعي لإيجاد حل سياسي للأزمة في سورية يحترم سيادة وسلامة ووحدة الأراضي السورية.



وأشار إيرواني إلى أن الإجراءات الغربية أحادية الجانب فاقمت المعاناة الإنسانية للشعب السوري، داعياً إلى زيادة تدفق المساعدات الإنسانية إلى سورية، مجدداً إدانة إيران سرقة الموارد الطبيعية للشعب السوري في المناطق التي تحتلها القوات الأمريكية.