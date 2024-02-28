أنطونوف: روسيا والولايات المتحدة تتحملان مسؤولية الاستقرار الاستراتيجي العالمي

ونقلت سبوتنيك عن أنطونوف قوله في معرض تعليقه على تقرير نشره الجيش الأمريكي وصف فيه روسيا بأنها “عدو” للولايات المتحدة: إن “البنتاغون كان ينبغي عليه أن يتذكر أساسيات السياسة الدولية، نظراً للمسؤولية الخاصة التي تتحملها روسيا والولايات المتحدة لتحقيق الاستقرار الإستراتيجي”، مشيراً إلى أن “العودة إلى مبدأ عدم تجزئة الأمن هي الطريقة الوحيدة لمنع الصراعات”.



من جهة أخرى صرح أنطونوف بأنه لا يمكن للولايات المتحدة أن تعجز عن فهم عواقب وتداعيات إرسال حلفائها قوات عسكرية إلى أوكرانيا، مؤكدا أنه “في سياق الحرب الهجينة التي أطلقها الغرب ضدنا، يمكن أن تؤدي التصريحات الاستفزازية للجيش الأميركي إلى عواقب سلبية للغاية”.



وتلقت أوكرانيا مساعدات مالية وعسكرية ضخمة من الدول الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة ودول أوروبية أخرى، منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، في الـ24 من شباط 2022، فيما أعلنت مؤخراً أنها تخطط لإرسال قوات من الناتو إلى هناك.



