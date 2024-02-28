مسؤول أممي: خطر الجوع في غزة يتزايد يوماً بعد يوم

وفي منشور عبر حسابه بمنصة اكس لفت تشاباغين إلى أن / 80/ بالمئة من سكان قطاع غزة يواجهون ظروفاً طارئة أو كارثية لانعدام الأمن الغذائي الحاد مشيرا إلى أن” أكثر من مليون طفل ومسن في مراكز الإيواء يعانون من خطر الجفاف وأمراض الجهاز الهضمي والتنفسي والأمراض الجلدية وفقر الدم وفقاً لتقارير الهلال الأحمر الفلسطيني”.



وأكد تشاباغين أن” هذه هي الحقيقة القاسية التي يواجهها السكان في غزة كل يوم” داعياً إلى ” تسهيل وصول المساعدات الإنسانية الحيوية المنقذة للحياة بشكل آمن ودون عوائق”.



ووفقاً لوزارة الصحة الفلسطينية ارتفع عدد ضحايا عدوان الاحتلال المتواصل لليوم 144 على القطاع إلى 29878/ شهيدا و/70215/ جريحا فيما لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات جراء منع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم.