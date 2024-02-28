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الأربعاء 28 شباط 2024 ساعة 10:58

جيش الاحتلال يجبر مسعفين دوليين على خلع ملابسهم!

جيش الاحتلال يجبر مسعفين دوليين على خلع ملابسهم!
وأضاف أن الواقعة حدثت يوم الأحد الماضي أثناء إجلاء 24 مريضا من مستشفى الأمل بالمدينة.

وقال المتحدث باسم المكتب، ينس لايركه، للصحفيين في جنيف "رغم التنسيق السابق مع الجانب الإسرائيلي بخصوص جميع الموظفين والمركبات، فإن القوات الإسرائيلية عطلت قافلة تقودها منظمة الصحة العالمية لساعات لحظة مغادرتها المستشفى".

وأضاف لايركه "أجبر الجيش الإسرائيلي المرضى والموظفين على الخروج من سيارات الإسعاف، وجرد جميع المسعفين من ملابسهم".

وتابع "احتُجز في وقت لاحق ثلاثة مسعفين تابعين لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني على الرغم من مشاركة بياناتهم الشخصية مع القوات الإسرائيلية سلفا".

وذكر أنه جرى إطلاق سراح أحد المسعفين في وقت لاحق، ودعا إلى إطلاق سراح الاثنين الآخرين وكذلك جميع العاملين الصحيين المحتجزين.

وقال لايركه إن واقعة يوم الأحد لم تكن عابرة مع إطلاق النار على قوافل المساعدات، وتعرُض العاملين في المجال الإنساني للمضايقات والترهيب والاحتجاز وتضرر البنية التحتية الإنسانية.
مصدر : وكالات
رقم : 1119073
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