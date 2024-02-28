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الأربعاء 28 شباط 2024 ساعة 11:32

لقاء هام بين مسؤول سعودي كبير و سفير سوريا

لقاء هام بين مسؤول سعودي كبير و سفير سوريا
ودار الحديث خلال اللقاء الذي جرى في مقر مجلس الشورى بمدينة الرياض حول العلاقات التاريخية بين البلدين وسبل تعزيزها، حيث عبر آل الشيخ عن ارتياحه لتطور العلاقات بين البلدين، مؤكداً أهمية تعزيز التواصل بين مجلس الشعب السوري ومجلس الشورى السعودي، حسب ما ذكرت وكالة «سانا».

من جانبه لفت سوسان إلى أهمية العمل على تطوير العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين بما ينسجم مع العلاقات التاريخية بينهما ويخدم مصالح وتطلعات البلدين والشعبين الشقيقين، ويساهم في تحصين الوضع العربي وخاصة في ظل التحديات الراهنة التي تواجه الأمة العربية.

وأكد سوسان على أهمية تعزيز العلاقات بين مجلس الشعب ومجلس الشورى السعودي، منوهاً بالدور الذي تضطلع به الدبلوماسية البرلمانية في الارتقاء بالعلاقات بين البلدين الشقيقين.

سوسان وفي تصريح لـ«الوطن» في الخامس من الشهر الجاري أكد أنه بعد غياب 12 عاماً، سيتمكن المواطنون السوريون من أداء فريضة الحج انطلاقاً من سورية وبإدارة وزارة الأوقاف السورية، لافتاً إلى أنه فيما يخص الإجراءات اللوجستية فقد جرى البحث فيها وهي في طور الحل النهائي، كاشفاً عن زيارة سيقوم بها وزير الأوقاف إلى السعودية الشهر القادم من أجل توقيع اتفاق بهذا الخصوص.
مصدر : وكالات
رقم : 1119077
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