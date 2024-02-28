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الأربعاء 28 شباط 2024 ساعة 11:37

يونيسف تحذر من كارثة محتملة على لاجئي رفح

يونيسف تحذر من كارثة محتملة على لاجئي رفح
جاء ذلك في مقال نشرته على “سي ان ان” تحت عنوان “الألم الذي لا يصدق لأطفال غزة”.

ولفتت راسل أن عدد سكان رفح الذي يقل عن 300 ألف نسمة ارتفع إلى 1.4 مليون مع نزوح اللاجئين من الشمال بسبب الهجمات الإسرائيلية المتواصلة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، لافتة أن الأطفال يشكلون أكثر من 610 آلاف من إجمالي السكان.

كما أكدت أن أي تصعيد عسكري خطير، سيكون “كارثيا” على السكان المدنيين المحاصرين هناك.

وأوضحت أن 70 بالمئة من الضحايا المدنيين الذين فقدوا أرواحهم في غزة والبالغ عددهم حوالي 30 ألفا حتى اليوم هم من النساء والأطفال.

وحذرت من أن الهجمات الإسرائيلية المحتملة على رفح ستؤدي إلى زيادة كبيرة في عدد الضحايا والإصابات بين المدنيين.

وتابعت: “تشير التقديرات إلى أن ما لا يقل عن 90 بالمئة من الأطفال دون سن الخامسة في غزة أصيبوا بواحد أو أكثر من الأمراض المعدية، وأن 70 بالمائة أصيبوا بالإسهال في الأسبوعين الأخيرين”.

كما شددت راسل على أنه إذا لم يتم منع الهجمات الإسرائيلية على رفح والتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة، فإن الأطراف المعنية “ستتحمل مسؤولية مقتل المزيد من الأطفال، إلى جانب آلاف الأطفال الذين فقدوا أرواحهم حتى الآن”.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 تشن إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، فضلا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية، ما أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة “الإبادة الجماعية”
مصدر : وكالات
رقم : 1119078
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