مادورو: العالم يتوقع من محكمة العدل الدولية وقف الإبادة الجماعية في غزة

وفي برنامجه الأسبوعي، أكد مادورو أنّ كيان العدو الصهيوني يقوم بتجويع الفلسطينيين لجعلهم يرغبون بالهجرة والرحيل عن أرضهم.



وفي الشأن الفنزويلي، قال مادورو إنّ "هناك عودة للحملات الكاذبة والحرب القذرة"، مؤكداً أنّ "الإمبريالية واليمين المتطرف يعملان على تشويه صورة فنزويلا نظراً لاستحالة فوزهما في الانتخابات".



وتوجّه إلى الولايات المتحدة قائلاً: "ارفعوا جميع العقوبات المفروضة على الاقتصاد والمجتمع الفنزويلي، وسوف ترون أنه في غضون عام على أبعد تقدير، سيعود جميع المهاجرين إلى فنزويلا للاستثمار"، داعياً المهاجرين إلى العودة إلى البلاد.