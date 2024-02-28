القسام: استهداف قوة صهيونية راجلة متحصنة بمبنى شرق خان يونس

وقالت كتائب القسام: بعد عودتهم من خطوط القتال.. أكد مجاهدونا استهداف قوة صهيونية راجلة تحصنت داخل مبنى بقذيفة مضادة للأفراد والإجهاز على أفرادها في منطقة عبسان الكبيرة شرق مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة.