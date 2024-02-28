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الأربعاء 28 شباط 2024 ساعة 12:17
القسام: استهداف قوة صهيونية راجلة متحصنة بمبنى شرق خان يونس
وقالت كتائب القسام: بعد عودتهم من خطوط القتال.. أكد مجاهدونا استهداف قوة صهيونية راجلة تحصنت داخل مبنى بقذيفة مضادة للأفراد والإجهاز على أفرادها في منطقة عبسان الكبيرة شرق مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة.
مصدر :
وكالات
رقم :
1119094
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