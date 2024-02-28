تصعيدٌ غيرُ مسبوق على جبهة الجنوب اللبناني وحزب الله لديه الكثير لمفاجئة العدو

المقاومة الإسلامية تسقط ‏ مسيرة إسرائيلية كبيرة من نوع هرمز 450 ‏بصاروخ أرض جو فوق منطقة اقليم التفاح جنوبي لبنان وقد شوهدت وهي تسقط بالعين ‏المجردة.



هذه العملية النوعية لحزب الله تتضمن رسالة واضحة بأن طائرات الاحتلال هي في مرمى صواريخ المقاومة ارض جو.



ذكر مصدر صحفي بأن مشهد إسقاط المسيرة الاسرائيلية بسلاح ارض جو يرسل رسالة واضحة للاحتلال أن المقاومة لم تكشف بعد عما تخفيه للمواجهة الشاملة.



اسقاط الطائرة يؤكد بأن المقاومة ما تزال تحتفظ باسلحة متطورة ونوعية لم تكشف عنها حتى الان بما فيها اسلحة الدفاع الجوي القادرة على اسقاط الطائرات المسيرة المتطورة.



اكد مصدر صحفي على انه بات على الطائرات المسيرة الاسرائيلية التي كانت تستبيح الأجواء اللبنانية أن تجري حسابات مغايرة لما كانت عليه الحالة سابقا ورأى المصدر أن قصف اسرائيل لمواقع في بعلبك يشكل احد أوجه العدوان الإسرائيلي التوسعي.



ليرد الجيش الاسرائيلي بقصف البقاع اللبناني وتحديدًا مدينة بعلبك زاعما انه استهدف وحدة الدفاع الجوي التابعة لحزب الله في البقاع وذلك ردًا على اطلاق صواريخ ارض جو باتجاه الطائرة المسيرة الإسرائيلية.