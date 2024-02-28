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الأربعاء 28 شباط 2024 ساعة 12:25

الاحتلال الصهيوني يشن حملة اعتقالات ومداهمات في الضفة

الاحتلال الصهيوني يشن حملة اعتقالات ومداهمات في الضفة
واقتحمت قوات الاحتلال مناطق عدة في قلقيلية، منها حي شريم وشارع الواد، تزامنا مع تمركز قناصة الاحتلال على أسطح البنايات المرتفعة.

وفي الخليل، أطلقت قوات الاحتلال الرصاص الحي تجاه طلاب المدارس على دوار طارق بن زياد، فيما اعتقلت نحو 19 مواطنا من يطا شرق المحافظة.

واقتحمت قوات الاحتلال مخيم بلاطة شرق نابلس، بينما أطلق مقاومون النار تجاه آليات الاحتلال العسكرية خلال اقتحامها المخيم.

واعتقلت قوات الاحتلال الشاب أحمد ضرغام، بعد مداهمة منزله والعبث بمحتوياته، خلال اقتحامها لضاحية الريحان شمال غرب محافظة رام الله والبيرة.

وداهمت قوات الاحتلال عددا من منازل المواطنين في بلدة المزرعة الغربية شمال رام الله، طالت منزل الأسير محمد مصطفى.

وفي جنين، تصدت قوى المقاومة لاقتحام قوات الاحتلال، للمدينة ومخيمها، بعدد من الآليات العسكرية.

واندلعت اشتباكات مسلحة وسُمع أصوات إطلاق نار وتفجير عبوات ناسفة، في محيط وبالقرب من مخيم جنين، في الجانب الغربي من المدينة.

ودفعت قوات الاحتلال بتعزيزات عسكرية يرافقها جرافات عسكرية ضخمة، وذلك خلال عملية الاقتحام، وأجرت عمليات تخريب وتدمير للبنية التحتية في حي الزهراء، وبالقرب من مفرق أبو الهيجاء، وشارع مهيوب في محيط مخيم جنين.

وشهد حاجزا الجلمة و”دوتان” العسكريان حشودات لجنود الاحتلال وآلياته، فيما دوّت صفارات الإنذار في مدينة ومخيم جنين، تزامنًا مع “رصد” قوة إسرائيلية تتقدم باتجاه المخيم.

وقصفت طائرات الاحتلال موقعا بالحي الشرقي بمدينة جنين، ما أدى لإصابة مواطن بجراح وصفت بالمتوسطة.

بينما أفادت المصادر بأن آليات عسكرية أخرى اقتحمت قرية كفر قود وبرقين وعربونة ومنطقة الواد، باتجاه المدينة.

وفي السياق ذاته، كثفت قوات الاحتلال من تواجدها العسكري وتسيير آلياتها في محيط قرى: فقوعة، جلبون، عرانة، عربونة، دير غزالة، والجلمة.
مصدر : وكالات
رقم : 1119096
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