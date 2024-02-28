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الأربعاء 28 شباط 2024 ساعة 12:35

الإمام الخامنئي: الانتخابات القوية والحماسية هي أحد ركائز الإدارة السليمة للبلاد

الإمام الخامنئي: الانتخابات القوية والحماسية هي أحد ركائز الإدارة السليمة للبلاد
وأفادت مصادر صحفية بأن قائد الثورة الإسلامية استقبل جمعاً من الناخبين لأول مرة وأسر الشهداء اليوم الأربعاء في حسينية الإمام الخميني (رض) بطهران وذلك عشية إجراء انتخابات الدورة الثانية عشرة لمجلس الشوري الإسلامي، والدورة السادسة لمجلس خبراء القيادة.

وخلال هذا اللقاء أكد قائد الثورة الإسلامية أن الانتخابات القوية والحماسية هي أحد ركائز الإدارة السليمة للبلاد. أحد الركائز الأساسية للتقدم هو تذليل العقبات التي تعترض التقدم.

وأضاف، يجب أن تكون الانتخابات حماسية والمشاركة فيها كبيرة. لأن مشاركة الشعب في صناديق الاقتراع هي علامة على مشاركة الشعب في المراحل المهمة من إدارة البلاد.

وتابع، إذا استطعنا أن نظهر للعالم أن الشعب حاضر في المشاهد المهمة والمصيرية للبلاد، فقد أنقذنا البلاد ودفعنا بها إلى الأمام.

كما أشار قائد الثورة الإسلامية إلى أن إحراق الضابط الأمريكي لنفسه هو نتيجة السياسات الغربية المخزية في قضية غزة.
مصدر : وكالات
رقم : 1119099
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