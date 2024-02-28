الجهاد الإسلامي: عقد صفقة لتبادل الأسرى ووقف الحرب قبل رمضان أمر محتمل

وقال الهندي إن المقاومة أبدت مرونة في الذهاب إلى مراحل بدلا من اتفاق شامل لكن "إسرائيل" تماطل.



وأضاف أن المسألة ليست تقديم المساعدات إنما مطلوب الضغط على "إسرائيل" لوقف العدوان ورفع الحصار.



وتابع: إن إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين هو المطلب الأساسي لـ"إسرائيل" والأمريكان وبعض الأنظمة في الإقليم.



وأوضح أن عقد صفقة لتبادل الأسرى ووقف الحرب قبل رمضان أمر محتمل إلا أن هناك تعنت إسرائيلي.



وأضاف أن "إسرائيل" تستخدم سياسة التجويع وإشاعة الفوضى للسيطرة على القطاع.



وقال: إن إذا بقى جيش العدو في القطاع سيشهد جنوده حرب استنزاف.