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الأربعاء 28 شباط 2024 ساعة 13:20

محادثات بين سفيري ايران وروسيا في فيينا عشية اجتماع مجلس الحكام

محادثات بين سفيري ايران وروسيا في فيينا عشية اجتماع مجلس الحكام
وكتب ميخائيل أوليانوف، سفير روسيا ومندوبها الدائم لدى المنظمات الدولية التي مقرها في فيينا، في منشور على شبكة التواصل الاجتماعي X (تويتر سابقا): التقيت اليوم مع مندوب ايران الدائم محسن نذيري اصل.

وأضاف: ناقشنا عدداً من القضايا المتعلقة بالاجتماع المرتقب لمجلس الحكام.

وبحسب الجدول المعلن، فإن الجولة القادمة من اجتماع مجلس حكام الوكالة الذرية ستبدأ اعتبارا من يوم الاثنين المقبل في مبنى "مركز فيينا الدولي".

وتعد قضية إيران أحد المواضيع المدرجة على جدول أعمال المجلس وفقا للاجتماعات السابقة، ومن المفترض أن تتم مراجعة التحقق والتفتيش على الأنشطة النووية الإيرانية في ضوء قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231 وتنفيذ اتفاق الضمانات.

وادعى رافائيل غروسي، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، اول امس الاثنين، في تقرير له، أن احتياطيات إيران من اليورانيوم المخصب انخفضت خلال الأشهر الثلاثة الماضية.
مصدر : وكالات
رقم : 1119106
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