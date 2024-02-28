الانتخابات البرلمانية الايرانية قاب قوسين او ادنى

وللاطلاع عن كثب حول مجريات هذا الاستحقاق الديقراطي لابد لنا من قراءة سريعة ووجيزة للقوانين الانتخابية الايرانية وبالاخص عن الانتخابات البرلمانية التشريعية.



انواع الانتخابات الايرانية



بموجب دستور الجمهورية الإسلامية الإيرانية فهناك أربعة أنواع من الانتخابات تجرى في البلاد في اوقات متفاوتة. اولا، الانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس الشورى الإسلامي تجري كل أربع سنوات، ثانيا، انتخابات رئاسة الجمهورية تجري كل أربع سنوات، ثالثا، انتخابات مجلس خبراء القيادة الذي يتولى مهمة انتخاب قائد الثورة تجري كل ثماني سنوات ، وهناك أيضا انتخابات المجالس المحلية وهي تجري كل أربع سنوات.



مهمة مجلس صيانة الدستور



في بادىء الامر ، يشرف مجلس صيانة الدستور على انتخابات أعضاء مجلس الشورى ورئيس الجمهورية ومجلس خبراء القيادة، ويقرر اهلية المرشحين المخولين لخوض الانتخابات كما يشرف على عمليه الاقتراع وفرز الاصوات.



انتخاب المرشحين وفقا للدوائر الانتخابية



يتألف مجلس الشورى الإسلامي (البرلمان الايراني) من 290 مقعدا، ينتخب أعضاء مجلس الشورى الاسلامي في اقتراع مباشر من الشعب كل أربع سنوات في 208 دائرة انتخابية فردية أو متعددة الأعضاء وتشكل طهران أكبر الدوائرة الانتخابية وحصتها ثلاثون مقعدا.



وفي الدوائر الانتخابية ذات العضو الواحد، يجب أن يحصل المرشحون على ربع الأصوات على الأقل في الجولة الأولى. وفي حال لم يتم التوصل إلى الأغلبية المطلوبة في الجولة الأولى فيتم عقد جولة ثانية ويشارك في هذه الجولة مرشحان حصلا على أكثرية الأصوات في الجولة الأولى.



وفي الدوائر الانتخابية متعددة الأعضاء يصوت الناخبون على عدد من المرشحين يساوي عدد مقاعد تلك الدائرة، ويجب على المرشحين الحصول على ما لا يقل عن ربع أصوات الناخبين ليتم انتخابهم. وإذا لم يتم ملء جميع المقاعد في الجولة الأولى من التصويت يتم عقد جولة ثانية، ويكون في هذه الجولة عدد المرشحين ضعف عدد المقاعد الفارغة (أو يشارك جميع المرشحين إذا كان عددهم أقل من ضعف عدد المقاعد).



مهام البرلمان الايراني وصلاحياته



ينص الدستور الإيراني على أن تمارس السلطة التشريعية عن طريق مجلس الشورى الاسلامي ويدعى أيضا بالبرلمان الإيراني ويسمونه احيانا مجلس الشعب (بالفارسية: خانه ملت) الذي ينتخب بالاقتراع السري والمباشر لمدة أربع سنوات ولا يحق له أن يسن القوانين المغايرة لأصول وأحكام المذهب الرسمي للبلاد أو المغايرة للدستور.



يتمتع البرلمان الإيراني بكثير من الصلاحيات منها تفسير القوانين والتدقيق والتحقيق في جميع شؤون البلاد والمصادقة، مناقشة خطط وجداول أعمال الحكومة للمصادقة عليها، ومناقشة أي جدول أعمال مقدم من 15 عضوا على الأقل.



علاوة على ذلك فإن مجلس الشورى الايراني يحق له مناقشة ومساءلة كل الشؤون القومية، والمصادقة على كل البروتوكولات والمواثيق والعقود والمعاهدات والاتفاقيات الدولية وعلى عمليات الاقتراض والإقراض أو منح المساعدات داخل البلاد وخارجها، والموافقة أو الرفض على طلب الحكومة بإعلان أحكام الطوارئ لمدة لا تزيد عن 30 يوما.



كما يمكنه منح أو سحب الثقة عبر التصويت وكذلك توجيه أسئلة واستجواب واستيضاح رئيس الجمهورية والوزراء أو أي موظف حكومي، وايضا يحق له، بغالبية ثلث أعضائه، طرح الثقة برئيس الجمهورية عند عدم كفاءته على أن يرفع الى مقام القيادة للإطلاع عليه.



موعد الانتخابات البرلمانية



وبعد موافقة مجلس صيانة الدستور على المواعيد الانتخابية المقترحة من وزاة الداخلية، ستُجرى الدورة الـ12 للانتخابات البرلمانية في الجمهورية الاسلامية الايرانية بالتزامن مع الدورة الـ6 لمجلس خبراء القيادة يوم الجمعة 1 آذار 2024.



ومن المقرر أن تجرى انتخابات الدورة الثانية عشرة لمجلس الشورى الإسلامي والدورة السادسة لمجلس خبراء القيادة يوم الجمعة 1 اذار.



عدد المرشحين للانتخابات



ومنذ فتح باب الترشح في 19 حتى 25 تشرين الاول 2024، قدم 24 الفا و 829 مرشحا أوراق ترشحهم في الانتخابات البرلمانية الايرانية وشكلت النساء المرشحات 12% منهم.



وتبقى نسبة الاقتراع وإقبال الناخبين هي أحد أكثر القضايا التي يتم تداولها بشأن الانتخابات الايرانية.



وأعلن المتحدث الرسمي باسم مكتب مفوضية الانتخابات بإيران في 22 كانون الثاني 2024 أنه تم التأكيد على اهلية 12 الف و 33 شخصا لخوض هذه الانتخابات.