وقال روغوف لوكالة سبوتنيك: “نفذت طائراتنا في الخطوط الأمامية ضربات جوية مكثفة على المواقع الخلفية للمسلحين الأوكرانيين المتمركزين في رابوتينو، حيث أصابت قنابل الغارات تجمعاً للمركبات المدرعة للقوات الأوكرانية والقوة البشرية في اتجاه أوريخوفسك على خط المواجهة في زابوروجيه”.



وأشار إلى أن “الهجمات الرئيسية وقعت في ضواحي أوريخوف في قرية مالايا توكماشكا، ومن هذه الأماكن يتم إمداد المسلحين الأوكرانيين في رابوتينو”.



وفي وقت سابق، أعلن روغوف أن القوات المسلحة الروسية سيطرت على الجزء الجنوبي من قرية رابوتينو في مقاطعة زابوروجيه.