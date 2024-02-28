هنية: نؤكد للصهاينة وأمريكا أن ما عجزوا عن فرضه في الميدان لن يأخذوه بمكائد السياسة

وفي كلمة خلال مؤتمر لمؤسسة القدس الدولية، قال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، بعد 146 يوما من الحرب يواصل الاحتلال ممارسة أبشع ما عرفته البشرية في جرائم القتل والإبادة والتهجير.



وأضاف، المقاومة الفلسطينية قابلت العدوان الإسرائيلي ببسالة تاريخية رغم اختلال موازين القوى، وقال، الاحتلال الإسرائيلي قوبل بأشد المعارك ضراوة عندما حاول التوغل في قطاع غزة.



وتابع، الشعب الفلسطيني يواجه العدوان الإسرائيلي بتضحيات أفشلت مخططات التهجير، وقال، نحو 700 ألف فلسطيني مرابطون في شمال قطاع غزة رغم كل أساليب القتل التي تمارس ضدهم.



وقال هنية: نؤكد للصهاينة والولايات المتحدة أن ما عجزوا عن فرضه في الميدان لن يأخذوه بمكائد السياسة.